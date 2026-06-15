INTERVIU „Văd că şi Nicuşor Dan e pro-PSD. Nu înţeleg de ce nu fac un mare PSD, pe care-l numească «partid unic»”

Scriitor și politolog, Stelian Tănase este una dintre vocile cele mai respectate în Partidul Național Liberal, dintotdeauna. Și întotdeauna și-a formulat ferm opiniile, chiar dacă acestea au deranjat.

„Boala puterii se ia, e contagioasă”, spune politologul, întrebat dacă există vreo asemănare între Klaus Iohannis şi Nicuşor Dan.

„USR şi PNL nu mai au cum să crească altfel decât într-o opoziţie activă, e de manual”, susţine Stelian Tănase.

Cât despre lupta de acum, el crede că va fi una extrem de tensionată. Și imprevizibilă.

„Amintiți-vă de opțiunea lui Tăriceanu. A rămas la guvernare. Ca să ce?”

Nicușor Dan l-a desemnat duminică pe Adrian Veștea, președintele CJ Brașov și prim-vicepreședinte PNL, pentru funcția de premier, după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul.

Cu trei săptămâni înainte, la o dezbatere organizată de PNL cu ocazia împlinirii a 151 de ani de la înființarea partidului, Stelian Tănase le spusese liberalilor că s-au lăsat „aserviţi” de Klaus Iohannis, că au devenit „un partid prezidenţial, dar unul de mâna a doua” și că s-au dus la Cotroceni pentru „un job, un minister”.

Într-un interviu pentru publicul HotNews, Stelian Tănase își vede confirmată critica mai repede decât credea.

Stelian Tănase Foto: Inquam Photos / George Călin

„Deocamdată nu ştim cine va câştiga”

HotNews: Domnule Stelian Tănase, i-aţi criticat recent pe liberali pentru că au devenit „un partid prezidenţial, dar unul de mâna a doua” şi aţi remarcat că s-au lăsat aserviţi de fostul preşedinte Klaus Iohannis pentru a primi funcţii. Au remarcat ce ați spus?

Stelian Tănase: Evident că nu. Iar acum urmează o bătălie în partid, pentru controlul lui. Vor fi două aripi, Veştea şi Bolojan, care vor încerca să controleze PNL. Şi noi va trebui să asistăm la aceste lupte.

Deocamdată nu ştim cine va câştiga. Putem să ne facem o primă impresie atunci când vor organiza Biroul Politic Naţional (BPN) şi vom vedea la vot care e ponderea fiecărei aripi. Şi vom mai putea face aprecieri în momentul în care Veştea va depune lista noului guvern, ca să ne dăm seama la ce miniştri se va opri, deci care sunt oamenii lui de încredere.

– Şi cât de puternică este, din punctul dumneavoastră de vedere, aripa Veştea?

– Sunt şi eu curios să-i văd la vot, să-i număr. La una din ultimele ședințe de BPN, după moţiune, când s-a repus la vot trecerea în opoziţie, Bolojan a avut o majoritate strivitoare. Dar lucrurile se pot schimba. Acum, Thuma e cel cu „mălaiul”, cu iniţiativă, el e teoreticianul acestei grupări pro-PSD.

Văd că şi Nicuşor Dan e pro-PSD. Nu înţeleg de ce nu fac un mare PSD, pe care-l numească „partid unic”. Ce ne mai încurcăm cu alegeri, cu campanii? E o dezamăgire pentru mine ce se întâmplă acum.

– Unii liberali apropiați echipei Bolojan cer deja ca Veștea să fie exclus din PNL.

– Cred că şi aici va fi o dispută între moderaţi şi radicali. Adică, unii vor mai radicali şi vor cere excluderea, în timp ce alţii vor fi moderaţi şi vor cere alte sancţiuni sau, mă rog, suspendarea lui pentru un timp. Toate aceste curente şi tendinţe se vor vedea la şedinţa BPN.

„Fidelitatea faţă de cineva înseamnă trădarea altcuiva”

– „Complot, trădare, ingerinţă”, a spus Ciprian Ciucu, susţinător declarat al lui Ilie Bolojan, argumentând că partidul nu a fost anunţat. Poate fi desemnarea lui Adrian Veştea o ingerinţă a preşedintelui în politica de partid sau trădare?

– Cred că fidelitatea faţă de cineva înseamnă trădarea altcuiva. Problema trădării apare într-un moment care ţine mai mult de fair-play.

Nicuşor Dan, dacă voia să numească un premier din PNL sau din orice alt partid, ar fi trebuit să se sfătuiască cu conducerea acelui partid. Or, preşedintele l-a chemat pe Veştea şi l-a numit, fără să întrebe actuala conducere a partidului. Asta dă nota de trădare şi, mai ales, de ostilitate faţă de PNL.

Dacă ar fi avut aceste discuţii, consultări, desemnarea ar fi fost cât se poate de constituţională, de corectă. Numai că el n-a făcut-o. A ocolit momentul oricărei negocieri, nu a respectat paşii uzuali în asemenea situaţii. Poate că nu-i cunoaşte, că e începător la nivelul ăsta…

Nicușor Dan, alături de Eugen Tomac și Adrian Veștea, noul premier desemnat să formeze un Guvern Foto: Presidency.ro

„E o problemă de persoane aici”

– Alţii spun despre preşedinte că e un mare strateg, că-şi calculează mişcările…

– Nu e niciun mare strateg! E poate un bun matematician, dar nu este un politician. Asta e evident.

– Prin această propunere, demonstrează preşedintele că favorizează partida anti-reformatoare?

– Nu. E o problemă de persoane aici. El are un fix cu Bolojan după ce nu s-au înţeles în unele momente. Mai ales după ce Ilie Bolojan a spus că nu votează guvernul Tomac – e clar că atunci chiar şi l-a făcut duşman pe preşedintele Dan.

Marea problemă a lui Nicuşor Dan e că-l percepe pe Ilie Bolojan drept un contracandidat la următoarele alegeri prezidenţiale.

Pe culoarul de dreapta, Bolojan poate să adune multe voturi, chiar mai multe decât Nicuşor Dan, care deja s-a depreciat şi e la un sfert din popularitatea de acum jumătate de an.

Aşa că îl vede pe Ilie Bolojan ca pe un rival, nu poate să-l citească altfel. De asta n-a putut colabora cu el, n-au putut face echipă. Pentru că vede doar momentul 2029, al alegerilor prezidenţiale, când așteaptă să-l aibă pe Ilie Bolojan drept contracandidat.

Politica lui „ce mai împărțim, pe cine mai păcălim”

-Păi, chiar preşedintele i-a criticat, vineri, pe politicienii care „nu fac decât să calculeze alegerile din 2028. Puțin le pasă românilor de dezbaterile noastre electorale, românii vor guvernare”.

-De fapt, la noi, partidele păcătuiesc pentru că au doar perspectiva zilei curente: ce mai furăm, ce mai împărţim, pe cine mai păcălim. Ar fi bine să aibă o strategie pe termen mediu şi lung cât se poate bine precizată.

Să gândească ce vor face în 2028, de exemplu, pentru că asta le-ar conferi o gândire politică mai aplicată, cu calendare şi ţinte.

Deci Nicuşor Dan nu are dreptate în acel reproş. Partidele ar trebui încurajate tocmai să gândească pe termen mediu şi lung.

– Credeţi că există vreo asemănare între fostul preşedinte Klaus Iohannis şi preşedintele Nicuşor Dan?

-Să ştiţi că boala puterii se ia, e contagioasă. O poţi face imediat ce ajungi în funcţie, dacă nu cumva o ai din copilărie.

Şi când te joci de-a v-aţi ascunselea în copilărie, tot e unul care organizează jocurile, care dă ordine, care le ştie pe toate. Sau e cel care organizează dansul la ceaiuri. Băiatul ăla să ştiţi că va fi un şef politic. Are simţul puterii.

Eu l-am votat pe preşedintele Nicuşor Dan. Dar trebuie să admitem că voturile lui nu au fost câştigate de el, pentru că au fost voturi anti-George Simion. El n-a înțeles asta şi i s-a cam suit la cap.

L-am auzit cum îşi atribuia, într-o declaraţie recentă, rolul de a fi atras 6 milioane de voturi, deci de simpatizanţi. E fals! Lumea a votat împotriva lui Simion, pentru că a înţeles pericolul unui guvern autoritarist – fascist, putinist, legionar, cum vreţi să-i spuneţi. Ar fi fost o nenorocire.

PNL are, acum, „cel mai popular lider”

– Ce efect are desemnarea președintelui pentru popularitatea lui Ilie Bolojan?

– Cred că trebuie să vedem mai întâi cine va păstra partidul. Bolojan va avea o parte din partid, iar Veştea – o altă parte. Al doilea fiind, totuşi, într-o poziţie favorabilă, în care poate cumpăra mai uşor oameni: ca premier, ar putea să-i răsplătească pe cei fideli lui fie cu bani, fie cu funcţii. Bolojan însă poate să-i „cumpere” prin prestigiul lui.

În acest moment, Ilie Bolojan cunoaşte o creştere serioasă de popularitate. De la moţiunea de cenzură, el este de departe cel mai popular om politic – o arată sondajele de mai multe case, nu doar de la cele afiliate.

Or, dacă eşti într-un partid, doreşti ca liderul tău să fie cel mai popular lider, cel mai bine plasat în sondaje. Vreau să văd cum vor privi membrii BPN aceste avantaje, cum le vor cântări.

De ce crede că USR şi PNL ar trebui să rămână în opoziţie

– Până acum, USR şi PNL au avut poziţii similare. Ce-ar trebui să facă în continuare?

– Sorţii se vor juca la votul din Parlament, unde cea mai mare pondere o au PSD şi AUR. AUR spune că nu merge cu acest guvern – ei joacă aşa pentru că vor să fie anti-sistem şi să capitalizeze toate nemulțumirile până în 2028.

De aceea, ideea ca USR să stea cu PNL în opoziţie este să taie ca maioneza acestui monopol al nemulţumiţilor, pe care acum îl are AUR adunând voturi fără să facă nimic.

De ce? Pentru că alţi nemulţumiţi, cu viziuni mai moderne, mai europene, ar migra către opoziţia de dreapta, format din partide mai democrate, mai europene. USR şi PNL nu mai au cum să crească altfel decât într-o opoziţie activă, e de manual.

PNL a probat şi până acum că obişnuieşte să trădeze, să schimbe linia, să facă înţelegeri inavuabile. Bănuiesc că vă amintiţi de celebrii politicieni Tăriceanu şi Vosganian, care-i duceau geanta lui Dragnea…

Au fost şi alte situaţii în care au schimbat PNL a schimbat calimera: vă amintiţi de momentul în care Tăriceanu, rămas în minoritate la guvernare, s-a aliat cu PSD în loc să plece în opoziţie. Să rămână la guvernare ca să ce?, pentru că electoratul l-a trântit la alegerile următoare, pe care le-a câştigat PSD.

„Atâta timp cât este apropiat de PSD, Nicuşor Dan nu va fi suspendat”

– Cum va explica Nicușor Dan susținătorilor că în loc să numească un premier de la PSD a preferat să intre în conflict frontal și cu Bolojan, și cu USR?

– El este într-o înţelegere cu PSD, cu care a colaborat la debarcarea lui Bolojan, la moţiunea de cenzură. Acum, menajează PSD, sperând într-o colaborare viitoare, plecând de la argumentul că e partidul cu cele mai multe locuri în Parlament. Instinctul politic îl face, probabil, să se bazeze pe cei care au oastea cea mai numeroasă.

De aceea, cred că Nicuşor Dan nu avea de gând să-l facă pe Eugen Tomac premier. A fost un iepure, cum se spune în campaniile electorale, când trimiţi un candidat în faţă ca să-l „omori” la timp. Tomac n-a fost candidatul real, care aleargă să ia fata frumoasă.

Acum, Nicuşor Dan are un interes ca PSD să-i întoarcă serviciul. Iar PSD are interesul de a sta ascuns, ca să nu plătească pentru greşelile pe care le-a făcut în două crize monumentale: criza economico-financiară a lui Ciolacu şi criza politică a lui Grindeanu. PSD e un partid al crizelor, iar Nicuşor Dan are interesul de a-şi menaja partenerul, pentru a-l proteja în perspectiva campaniilor electorale care vor veni.

Eu cred că Nicuşor Dan mai are o singură şansă să iasă preşedinte: să aibă un contracandidat total de nevotat, cum a fost în cazul competiţiei dintre Ion Iliescu şi Corneliu Vadim Tudor.

– Dar nu credeţi că e mai aproape o posibilă suspendare?

– Atâta timp cât este apropiat de PSD, Nicuşor Dan nu va fi suspendat. Ăsta e raţionamentul pentru care s-a afiliat cu ei.