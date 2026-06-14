De la „Am aflat de la TV”, „Complot, trădare”, la „Vom discuta cu Adrian Veștea”. Cum au reacționat lideri ai partidelor din fosta coaliție la decizia lui Nicușor Dan

Duminică dimineață, după ce Eugen Tomac s-a retras, iar președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Adrian Veștea drept candidat pentru funcția de premier, HotNews a întrebat reprezentați ai partidelor fostei coaliții dacă ar fi dispuși să facă parte dintr-un posibil guvern condus de liberalul Veștea. Cu toții au declarat că au fost surprinși de decizia președintelui.

Anunțul președintelui Nicușor Dan nu a luat prin suprindere doar publicul, ci și pe unii lideri ai partidelor, mai ales pe cei ai PNL.

PSD vrea să facă parte dintr-un guvern cu PNL, fără Bolojan. Daniel Zamfir; „Vom discuta cu Veștea”

„Am aflat de la TV, ca și dumneavoastră”, a susținut un lider al PSD, care a explicat că acum, că s-a produs ruptura din PNL, social-democrații ar fi dispuși să revină la guvernare.

Liderii PSD și-au dorit de la început, de când s-au retras din guvern, pe 20 aprilie, înlăturarea lui Ilie Bolojan.

După anunțul președintelui, au reacționat oficial, din PSD, liderul senatorilor partidului, Daniel Zamfir, și deputatul Mihai Fifor.

Zamfir a declarat, la Digi 24, că urmează să aibă o discuție cu noul premier desemnat, liberalul Adrian Veștea, subliniind că social-democrații sunt deschiși la un Guvern și o coaliție cu PNL, dar fără Ilie Bolojan.

„Având în vedere dezastrul economic în care a ajuns România cu Ilie Bolojan prim-ministru, am zis că orice variantă de prim-ministru de la PNL pentru a menține coaliția care a guvernat cu adevărat pro-europeană, suntem de acord”, a declarat senatorul.

„În această situție, PSD va avea o discuție cu domnul Veștea. Sigur, haideți să vedem. Domnul Veștea va propune PSD intrarea la guvernarea. Eu nu știu”, a spus social-democratul.

Întrebat dacă PSD este dispus să meargă din nou la guvernare cu PNL și poate chiar USR. Zamfir a răspuns: „De ce nu?”.

„După moțiunea de cenzură am declarat că ne dorim să continuăm această formulă de guvernare, dar fără Ilie Bolojan pentru că Ilie Bolojan a provocat acest dezastru economic”, a declarat Zamfir.

Deputatul PSD Mihai Fifor a spus, după desemnarea liberalului Adrian Veştea premier, că „orice propunere care poate contribui la constituirea unei formule de guvernare viabile, capabile să genereze o majoritate parlamentară stabilă, trebuie analizată cu responsabilitate şi seriozitate”.

El a spus că, având în vedere că această nominalizare a fost făcută fără consultări prealabile cu formaţiunea noastră, vor convoca forurile de conducere ale partidului pentru a analiza în detaliu această propunere şi implicaţiile sale politice.

Bolojan și lideri apropiați acestuia acuză „o încercare evidentă de rupere a PNL”

La PNL, pentru mulți lideri anunțul de azi al președintelui a fost o surpriză. „Pentru mine a fost o surpriză”, a spus pentru HotNews un lider PNL.

După anunțul lui Nicușor Dan, președintele PNL, Ilie Bolojan, l-a acuzat pe șeful statului de „o evidentă încercare de rupere a PNL”. Potrivit lui Bolojan, nici el, nici conducerea PNL nu a fost „informată anterior” despre această nouă nominalizare de premier, care vine chiar din PNL.

„Un act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL, intenție intuită încă de la doborârea guvernului în interesul PSD”, a scris pe Facebook premierul interimar și liderul PNL.

„Încercarea de a impune unui partid un premier din rândurile sale, fără a avea măcar o consultare prealabilă și după toate deciziile luate în unanimitate de forurile partidului, încalcă orice principiu de colaborare politică loială”, mai spune Bolojan.

El a adăugat că urmează să fie organizată o ședință a conducerii PNL pentru a fi luată o decizie oficială.

„Complot. Trădare. Ingerință”

Lideri apropiați de Ilie Bolojan acuză o trădare.

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Cicu, a ieșit public printr-un mesaj postat pe Facebook în care a acuzat că desemnarea de către președintele Nicușor Dan a colegului său de partid, Adrian Veștea, pentru funcția de premier este „un act de agresiune la adresa unui partid democratic”.

Ciucu a spus că membrii conducerii partidului au aflat despre nominalizare lui Veștea abia după ce aceasta fusese deja decisă.

„Complot. Trădare. Ingerință. Conducerea statutară a Partidului Național Liberal nu a fost consultată, nici măcar întrebată cu privire la această nominalizare. Am aflat cu toții post-factum, când au început să sune telefoanele”, a scris Ciucu.

„Nicuşor Dan şi-a asumat deschis şi fără echivoc confruntarea cu Partidul Naţional Liberal”

Un alt liberal, deputatul Robert Sighiartău, acuză că preşedintele a renunţat la poziţia de mediator şi a ales să devină actor politic într-o confruntare care urmăreşte fragmentarea PNL, el considerând că îndepărtarea lui Bolojan este parte a unei strategii asumate împreună cu PSD.

„În această dimineaţă, la ora la care milioane de români se pregăteau să meargă la biserică, preşedintele Nicuşor Dan şi-a asumat deschis şi fără echivoc confruntarea cu Partidul Naţional Liberal. Prin desemnarea pentru funcţia de premier a unui prim-vicepreşedinte al PNL, fără consultarea partidului şi fără existenţa unui mandat din partea acestuia, preşedintele a ales să intervină direct în viaţa internă a Partidului Naţional Liberal”, a scris deputatul Robert Sighiartau pe Facebook.

El a spus că, pentru mulţi, „acest gest confirmă ceea ce până acum era doar o suspiciune, că îndepărtarea lui Ilie Bolojan nu a fost rezultatul unor simple diferenţe politice, ci parte a unei strategii asumate împreună cu PSD”.

„Moţiunea de cenzură care a înlăturat guvernul Bolojan a deschis o perioadă de instabilitate politică şi economică. Costurile au fost suportate de cetăţeni, de mediul de afaceri şi de toţi cei care îşi doresc predictibilitate şi reforme reale. Astăzi, preşedintele a renunţat la poziţia de mediator şi a ales să devină actor politic într-o confruntare care urmăreşte fragmentarea Partidului Naţional Liberal”, afirmă Robert Sighiartău.

Și Alexandru Muraru, deputat și preşedinte al PNL Iaşi, denunță nominalizarea lui Adrian Veștea la funcția de prim-ministru drept o încercare de a dinamita partidul din interior.

Primul lider liberal care își arată public susținerea pentru Veștea

Există însă și un prim lider din PNL care își anunță public susținerea pentru Adrian Veștea.

Contactat de HotNews, vicepreședintele Alexandru Popa consideră că Adrian Veștea este „o variantă bună” de premier. El a spus și că nu crede că Veștea trebuie să fie exclus din partid pentru că a acceptat propunerea președintelui, care nu s-a consultat cu liderii partidului.

„Nu mi se pare o trădare, de ce? Poate domnul Veștea își face un guvern foarte performant, să ducă mai departe reformele. Eu o să merg să-mi iau vot în organizație și vom vedea unde se ajunge”, a mai spus Alexandru Popa.

Publicația locală BizBrașov scria, la finalul lunii aprilie, că „gruprea Thuma” din PNL îl pregătește pe Adrian Veștea „să devină viitorul premier al României într-o viitoare guvernare PSD – PNL – UDMR”.

„Nu cred că cineva din USR a anticipat aceasta desemnare”

La USR, aceeași surpriză: „Nu cred ca cineva din USR a anticipat aceasta desemnare”, a declarat un membru al conducerii partidului pentru HotNews.

Un alt reprezentant al USR a explicat că „abia acum trebuie să chibzuim”, după ce joi votul în USR împotriva susținerii Guvernului propus de Tomac a fost covârșitor.

O poziție publică din USR a avut deputatul Alexandru Dimitriu, fost secretar de stat în Ministerul Justiției.

El spune că președintele Nicușor Dan ar fi trebuit să consulte partidele politice parlamentare înainte să propună un nou candidat pentru funcția de premier.

„Constituția este foarte clară: desemnarea unui candidat pentru funcția de prim-ministru trebuie să fie precedată de consultarea partidelor parlamentare. Consultările desfășurate anterior au avut un obiect precis și au produs un rezultat concret: desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru. În momentul în care acesta și-a depus mandatul, procedura constituțională generată de acele consultări s-a încheiat”, a scris deputatul USR pe Facebook.