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Liderul AUR, George Simion. Foto: AGERPRES
Actualitate

INTERVIU VIDEO „AUR își impune agenda în Parlament, deși nu e la guvernare”. O senatoare independentă a observat „un comportament bizar” printre parlamentarii din partidele pro-occidentale

Gabriel Bejan
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Alegerile anticipate ar echivala cu o guvernare AUR și cu „o glisare clară a României pe drumul fascismului”, consideră senatoarea Victoria Stoiciu, care a demisionat din PSD după ce partidul a depus alături de AUR moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Într-un interviu pentru publicul HotNews, ea atrage atenția că partidul condus de George Simion are ultimul cuvânt în Parlament pe multe proiecte de lege, deși nu este la guvernare, ceea ce „nu este normal într-o democrație care încearcă să mențină un cordon sanitar între forțele pro-europene și cele extremiste”.

  • „Nu există naționalism sănătos, ci patriotism”, spune Stoiciu. Ea vorbește despre „tenta periculoasă” a naționalismului: „De aici pleacă extremismul”.
  • „Am fost la biserică, la înmormântarea unei prietene, și preotul promova narativele lui Georgescu, legate de „Vestul care ne dictează”, afirmă senatoarea independentă.
  • De ce nu există un partid veritabil de stânga în România: „intelectualii au insuflat ideea că stânga egal comunism”.
  • „În societate, încă suntem tributari refrenului că trebuie să-i mulțumești patronului că-ți dă o pâine să mănânci, chiar dacă te ține pe salariul minim pe economie”, explică Victoria Stoiciu.
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