INTERVIU VIDEO Horia Gustă (AAF): Fondul se alege după cum simte fiecare că i se potrivește, ca la haine: nu poți să pui o haină de 56, când tu porți 48. Invers, nici atât

Mulți administratori de fonduri de investiții promovează investițiile recurente cu sume mai mici pentru ca oamenii să testeze, să vadă cum funcționează, să înțeleagă și a capete încredere, susține Horia Gustă, președinele Asociației Administratorilor de Fonduri (AAF), în cadrul unui interviu cu ocazia împlinirii a 5 ani de la crearea programului „Economisește Inteligent”.

“Una este când zici că nu-ți place produsul, nu vrei să-l atingi, și alta e să încerci luna asta și cea viitoare să pui 100 – 200 lei. Fondul se alege după cum simte fiecare că i se potrivește, ca la haine: nu poți să pui o haină de 56, când tu porți 48. Invers, nici atât. Investiți pentru că asta ajută. E bine să ai bani puși deoparte. După ce ai acel fond de urgență, te poți gândi la obiective pe care să le ai în vedere. Cel mai îndepărtat obiectiv e cel al pensiei”, a spus el.

Potrivit acestuia, inflația este, poate, cel mai periculos amănunt pe care nu-l iei în calcul.

„Simți că s-au mai scumpit lucrurile pe ici pe colo, că este de aproape 10% și totuși trebuie să faci ceva. Dacă nu faci ceva ca cetățean, banii îți zboară, efectiv. Vor fi din ce în ce mai puțini. Deci trebuie să faci ceva. Noi venim și spunem că economisirea inteligentă e o soluție”, precizează Horia Gustă.

În opinia sa, odată cu războiul din Ucraina și cu emiterea de bani de către Statul român și de către celelalte state din jur, cu împrumuturile din ce în ce mai mari era clar că o să vină inflație și a fost.

“Noi am spus de atunci că va fi inflație și singurele instrumente care vor bate inflația pe termen mediu și lung sunt investițiile în fonduri de acțiuni sau acțiuni. Nu există alte instrumente. Astăzi, dacă ne uităm, inflația este aproape 10%, iar dacă privim în trecut la randamentele fondurilor, acestea au fost de 32% și 42% în Top 5. Lupta cu inflația o câștigi dacă faci ceva. Soluția este de a-ți investi resursele și să economisești inteligent”, arată președintele AAF.

„Datele ne arată că ușor-ușor investiția medie în fonduri a scăzut un pic, ceea ce înseamnă că vine mai multă lume să încerce fondurile de investiții decât erau înainte. Înainte erau mai puțini, dar valorile erau mai mari”.

El crede că în anii următori vom culege și mai mult roadele acestor investiții recurente, a acestor oameni care vin.

„Numai anul acesta avem peste 22.000 de noi investitori în fiecare lună. Cred că vom avea creșteri de active în următorii ani, dacă nu se întâmplă ceva spectaculos în viața politică sau economică. Cred că oamenii vor căpăta încredere, vor înțelege cu adevărat cum funcționează. Sper să avem 2 milioane de investitori cât mai repede. Pe la jumătatea acestui an am depășit 1 milion. Suntem pe un drum bun”, afirmă Horia Gustă.

În ciuda noilor impozite și acelor noi introduse, bursa a mers bine

“Orice companie, când are impozite noi, taxe noi, le va transfera către produsul pe care-l vinde. Deci Petrom, dacă are o taxă mai mare, o acciză mai mare, ce va face? Va crește prețul benzinei sau motorinei. La fel și în cazul băncilor, de exemplu, transferă în comisioane, în diferența dobânzilor. De aceea bursa ține pasul, iar acțiunile țin pasul cu mersul economiei”, a afirmat președintele AAF.

El a vorbit și despre faptul că impozitul de pe piața de capital va crește din 2026.

“Având în vedere majorarea impozitului de la 1 la 3% și de la 3% la 5% nu simt că va fi un val de marcări pe final de an, deși discuțiile despre modificare au fost din vară”, a spus Gustă.

Acum crede că este un echilibru în care se împletește nevoia Statului de a colecta mai multe venituri, coroborat cu faptul că impozitul reținut la sursă înseamnă un efort mai mic pentru Statul român pentru că primește din partea companiilor de asset management banii până pe 25 ale lunii pentru luna anterioară.

“Să nu uităm că fondurile de investiții și bursa au avut performanțe foarte bune”, concluzionează reprezentantul AAF.

Articol susținut de AAF