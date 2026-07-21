Într-o replică pentru liderul PSD, Drulă îl acuză că „prezintă simptome clasice de sevraj”: „Băieții cu homar și private jet Nordis turbează”

Deputatul USR Cătălin Drulă i-a dat o replică liderului PSD, Sorin Grindeanu, spunând că social-democratul are „vedenii” când susține că de fapt el conduce Ministerul Transporturilor, nu ministrul interimar și colegul său de partid Radu Miruță.

„Așa cum am mai spus, dl. Grindeanu prezintă simptome clasice de sevraj. Decuplarea PSD de la banul public de aproape 3 luni produce efectele pe care le vedeți zilele acestea: comportament agitat și halucinații”, a declarat Drulă, marți, într-o postare pe Facebook.

Drulă: „Băieții cu homar și private jet Nordis turbează”

El a afirmat ironic că, atunci când aude acuzațiile liderului PSD, mai că se simte „vinovat” că este în concediu alături de familie.

„Mai nou are vedenii cu mine la ministerul Transporturilor, face crize de afect, cere registrele de acces de la jandarmi. Aproape că mă simt vinovat că sunt în concediu, cu familia, zilele astea”, a continuat Cătălin Drulă.

Deputatul USR a precizat că va participa la sesiunea extraodinară de săptămâna viitoare.

„Mă întorc curând, la locul meu de muncă, la Camera Deputaților că avem sesiune extraordinară săptămâna viitoare. Și sper să nu te mai prind, Sorine, președinte la Cameră când vin, că ai zis că ești în opoziție acum”, a adăugat el.

Drulă i-a felicitat pe colegii din USR care se ocupă în prezent de Ministerul Transporturilor.

„Eu îi felicit pe colegii mei din USR care se ocupă de ministerul Transporturilor și îi încurajez în continuare să-i scoată din minți pe pesediști și pe frații lor din aripa Thuma a PNL. Normal că băieții cu homar și private jet Nordis turbează, dar românii care vor reforme și o administrație curată le sunt alături”, a conchis Cătălin Drulă, fost ministrul al Transporturilor.

Ce declarase Sorin Grindeanu

Întrebat, marți, într-o conferință de presă la Parlament, despre gradul de siguranță rutieră de pe Valea Oltului în contextul accidentului de azi dimineață, liderul PSD i-a criticat pe cei din USR și a susținut că Ministerul Transporturilor este condus de fapt de Cătălin Drulă, nu de ministrul interimar Radu Miruță.

„Sunt lucrări în desfășurare pe Valea Oltului, inclusiv montări de plase tocmai pentru a evita situații de acest tip. Știți care va fi cea mai bună soluție? Să se continue să se facă autostrăzi în România, dar, dacă tot m-ați provocat, eu văd că de vreo trei luni, de când sunt tineri frumoși și liberi, care au hashtag în față, la Ministerul Transporturilor, se ocupă de ciocolată în loc să facă autostrăzi. N-am văzut nici măcar un kilometru de autostradă dat în circulație în trei luni de zile”, a declarat Sorin Grindeanu.