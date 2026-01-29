Într-un gest extrem de neobișnuit, șeful Pentagonului spune „pas”, pentru a doua oară la rând, unei importante reuniuni NATO

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, nu va participa la reuniunea miniștrilor apărării din țările membre NATO, organizată la Bruxelles luna viitoare, au declarat două surse, fiind a doua oară consecutiv când un oficial al administrației Trump nu participă la o reuniune a alianței militare, scrie joi Reuters.

Sursele citate de agenția de presă, un oficial american și un diplomat NATO, au declarat că Hegseth va lipsi de la reuniunea din 12 februarie de la sediul Alianței Trans-Atlantice. Șeful diplomației americane, Marco Rubio, nu a participat la ultima reuniune a miniștrilor de externe ai țărilor NATO, care a avut loc în decembrie anul trecut.

Cele două surse nu au menționat niciun motiv pentru decizia lui Hegseth. Pentagonul și NATO nu au făcut niciun comentariu oficial până acum.

Până la al doilea mandat al președintelui american Donald Trump, era foarte neobișnuit ca un oficial al cabinetului american să lipsească de la o reuniune a miniștrilor țărilor NATO. Statele Unite sunt superputerea militară și pivotul politic al alianței, punctează Reuters.

Însă administrația Trump a făcut clar că Statele Unite au noi priorități militare, ceea ce înseamnă că Europa va trebui să-și asume mai multă responsabilitate pentru propria ei apărare.

Washingtonul afirmă că SUA rămân angajate în NATO. Dar alianța este pusă sub semnul întrebării de tensiunile dintre Trump și aliații europeni, cel mai recent episod venind în urma dorinței președintelui american ca SUA să preia Groenlanda, un teritoriu semi-autonom al Danemarcei, țară membră NATO.

Această criză a fost dezamorsată, cel puțin pentru moment, după ce Trump a purtat discuții săptămâna trecută la Davos cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Rutte a anuunțat că liderii au convenit ca oficialii din Statele Unite, Danemarca și Groenlanda să poarte discuții trilaterale și că NATO va juca un rol mai important în securitatea Arcticii.