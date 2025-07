Într-un nou comentariu despre declarațiile de avere, Dragoș Anastasiu dă exemplul a două funcționare publice care „au măcinat două zile” să le completeze

Dragoş Anastasiu, care se ocupă în prezent de reforma administraţiei publice și care, în luna mai, când ocupa postul de consilier prezidenţial, cerea „să scăpăm naibii de tâmpenia asta cu declaraţia de avere pusă în public”, spune că își va publica declarația de avere pe site-ul Guvernului, dar precizează că regula ar trebui să se aplice doar pentru politicieni.

Într-un interviu acordat sâmbătă în cadrul emisiunii Insider politic de la Prima TV, vicepremierul Dragoş Anastasiu a vorbit din nou despre declarațiile de avere, în contextul în care CCR a decis că declaraţiile de avere ale demnitarilor nu trebuie să mai includă şi veniturile soţilor.

Întrebat dacă o să-și publice declaraţia de avere, Anastasiu a răspuns: „Eu sunt obligat să o fac şi o fac”.

„Nu mai e atât de clar dacă sunteţi obligat să publicaţi declaraţia de avere după decizia CCR”, i-a spus moderatorul emisiunii. Dragoş Anastasiu a comentat:

„Contextul în care am spus asta (să scăpăm de declaraţia de avere – n.r.). Întrebarea a fost: care e prima reformă de care are nevoie statul român? Şi eu am spus: reforma resursei umane. Pentru că fără oameni bine pregătiţi nu poţi să faci treabă. Şi eu cred că la stat trebuie să fie cei mai buni oameni, mai ales acum”.

În luna mai, când ocupa postul de consilier prezidenţial, Dragoş Anastasiu cerea „să scăpăm naibii de tâmpenia asta cu declaraţia de avere pusă în public″. „Nu spune nimeni să nu ai o declaraţie de avere depusă la o instituţie a statului. Domnule, dar ce vă interesează pe dumneavoastră câte bijuterii am eu în casă? Ce vă interesează?”, a declarat el atunci, într-o emisiune la Prima News.

La câteva zile distanţă, Curtea Constituţională a decis că declaraţiile de avere şi interese nu trebuie să includă bunurile şi veniturile soţilor. De asemenea, judecătorii constituţionali au declarat neconstituţional articolul de lege care prevede obligaţia de publicare a declaraţiilor pe site-ul Agenţiei Naţionale de Integritate.

Exemplul Uniunii Europene

În dialogul de sâmbătă, jurnalistul Prima TV l-a mai întrebat pe Dragoș Anastasiu dacă oamenii „nu vin la stat pentru că trebuie să-şi publice averile?”.

El a răspuns: „Nu numai de asta. Sunt mai multe motive. Unul dintre motive este publicarea, nu numai a propriei declaraţii de avere, ci şi a soţiei, soţului şi aşa mai departe. Şi am spus atunci că lucrul ăsta, din punctul meu de vedere, trebuie schimbat. Nu că sunt împotriva transparenţei. Doamne fereşte! Mi se pare că este obligatoriu. Şi vorbeam despre oamenii din administraţie, nu vorbeam despre politicieni. Şi de ce am spus chestia asta atunci? Pentru că ne uităm în Europa. La Bruxelles. La Uniunea Europeană. Cum e acolo?”.

Vicepremierul care se ocupă în prezent de reforma administraţiei publice a țării a continuat: „Nu toată lumea depune declaraţii de avere. Depun doar politicienii, care depun mai degrabă o declaraţie de interese. Şi nu pe soţi, soţii, ci pentru ei înşişi. Eu n-am o problemă cu declaraţia mea de avere. Chiar n-am o problemă”.

Anastasiu da exemplu a două funcționare publice care „au măcinat două zile” să completeze declaraţia de avere.

„Mă uitam şi la Administraţia Prezidenţială, că erau cele două fete cu care lucram şi care măcinau aşa vreo două zile la declaraţia de avere. Nu mi se pare că acolo e problema noastră. Şi cred că nimeni, nici din presă, nici de nicăieri nu se uită la declaraţiile de avere de la Maria şi Ioana. Se uită la mine, se uită poate la premier, se uită la nişte miniştri, la secretari de stat. Ok, ok”.

Ce spune despre accesul presei la declarațiile de avere

„Am mai spus cu diverse ocazii, că mi se pare important ca presa în România, într-o societate în care nu avem încredere unii în alţii, presa să fie ceea ce se cheamă watchdog. Adică să fie câinele de pază. Şi să aibă acces, presa. Să solicite acces. Dacă are un argument solid, că vrea să mă urmărească pe mine sau pe oricine altcineva, eu asta am spus atunci”, a mai declarat Anastasiu.

Vicepremierul a mai spus că o să-și publice declaraţia de avere pe site-ul guvernului.

„Eu fac exact ce spune legea. N-am o problemă sub nicio formă. Şi repet, nu mă refeream la oameni cu demnităţii înalte, ci mă refeream la oameni din administraţie. Şi am spus, oameni care lucrează astăzi într-o corporaţie, deci lucrează pentru altcineva, de ce n-ar lucra pentru stat? Că la antreprenori e mai complicat, că lucrează pentru ei înşişi”, a mai spus el.