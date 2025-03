Între speranță și amputare: Cum o intervenție chirurgicală de 7 ore salvează brațul unui pacient cu tumoră complexă

Un bărbat de 68 de ani din Constanța, cu un istoric de sinoviosarcom la brațul stâng, a fost supus unei intervenții chirurgicale de salvare a brațului, la Spitalul Memorial Băneasa. Datorită abordării multidisciplinare și a utilizării tehnologiilor avansate, echipa medicală a reușit să elimine tumora extinsă fără a compromite funcționalitatea brațului.

Pacientul a venit la spital prezentând o tumoră în treimea proximală a brațului stâng, situată între masele musculare. O evaluare amănunțită, incluzând examen histologic și RMN cu substanță de contrast, a confirmat recidiva sinoviosarcomului operat cu un deceniu în urmă, în alt serviciu ortopedic. Tumora recentă, având dimensiuni de 7/8/10 cm, se extindea circumferențial în jurul humerusului și amenința structurile vitale ale brațului.

O intervenție de 7 ore pentru salvarea brațului

„Intervenția a fost extrem de complexă, având în vedere localizarea și dimensiunea tumorii, precum și provocările aduse de necesitatea de a păstra funcționalitatea brațului”, a explicat Conf. Dr. Adam Răzvan, medic primar ortopedie și șef al echipei chirurgicale. Procesul a început cu o angiografie, realizată de dr. Dr. Stefaniță Dima, medic primar radiologie intervențională, cu două zile înainte de intervenția chirurgicală, pentru a identifica și emboliza arterele nutritive principale ale tumorii, reducând astfel riscul major de sângerare în timpul operației.

Operația a durat 7 ore și 30 de minute, timp în care echipa chirurgicală a aplicat o tehnică de dublu abord, antero-intern și postero-extern, pentru a gestiona cu succes tumora. A fost esențială disecția atentă a arterei brahiale, care a necesitat reconstrucție datorită fragilității sale. De asemenea, disecția venelor și nervilor principali, precum și gestionarea dificilă a nervului musculo-cutanat, integral înglobat în tumoare, au necesitat o precizie excepțională pentru a preveni orice compromitere oncologică. „Munca în echipă și abordarea meticuloasă au fost esențiale pentru succesul acestei intervenții complexe”, a subliniat Dr. Buzilă Cosmin, medic primar chirurgie vascularăl.

Prin colaborarea strânsă a specialiștilor din diverse domenii, inclusiv radiologie intervențională, chirurgie vasculară și ortopedie oncologică, s-a reușit în final excizia în bloc a tumorii, cu păstrarea esențială a pachetelor vasculo-nervoase. „A fost o victorie remarcabilă în limitele oncologice, cu minimizarea impactului funcțional asupra brațului pacientului”, a concluzionat Conf. dr. Răzvan Adam, medic primar ortopedie.

Echipa chirurgicală care a gestionat cazul:

Conf. Dr. Adam Răzvan, medic primar ortopedie

Dr. Buzilă Cosmin, medic primar chirurgie vasculară

Dr. Leonardo Tillieci, medic specialist ortopedie

Recuperare rapidă și revenirea la o viață normală

Recuperarea pacientului a depășit așteptările, acesta mișcând brațul din a doua zi postoperatorie. „Funcțiile de flexie, prono supinație și prehensiune au fost rapid recuperate, fără complicații vasculo-nervoase”, a adăugat Conf. Dr. Răzvan Adam. La două săptămâni postoperator, funcția brațului era excelentă, iar plaga vindecată fără semne de complicații.

„Când am aflat diagnosticul, a fost devastator. Credeam că voi pierde brațul și, odată cu el, o parte din viața mea. Am fost la mai mulți specialiști care mi-au spus că acesta este singurul deznodământ posibil. Dar doctorii de la Spitalul Memorial Băneasa, cu dedicarea lor neclintită, mi-au redat nu doar funcționalitatea brațului, ci și speranța. Acum mă bucur de fiecare zi cu recunoștință și mă simt mai aproape de normalitate și de fericire decât mi-am imaginat vreodată că ar fi posibil după un asemenea diagnostic”, declară Liviu C.

Articol susținut de Spitalul Memorial