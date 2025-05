Între tururi, între tabere, între realitate și algoritm

România tocmai a încheiat primul tur al alegerilor prezidențiale, iar între cele două runde, în aer plutește ceva familiar: dezamăgire, suspiciune, oboseală electorală. Peste 9.5 milioane de români au votat, dar aproape jumătate dintre cetățeni au ales, din nou, să nu aleagă. Încrederea în partidele politice e în cădere liberă, iar cele mai puternice tabere par să se formeze nu în jurul ideilor, ci al furiei.

Suntem o societate fragmentată, unde algoritmii decid ce vedem, iar conspirațiile circulă mai rapid decât informațiile oficiale. Alegerile au devenit un câmp de luptă simbolic între „noi” și „ei”, între „ai noștri” și „trădători”, între „cei care știu” și „cei care nu gândesc”.

În acest context tensionat, o întrebare se ridică deasupra lozincilor: ce facem cu democrația între voturi? Cine o protejează, cine o înțelege, cine o mai crede?

Pe 11 mai, UNFINISHED DEMOCRACY pune întrebările care contează

Fix între cele două tururi de scrutin, în București are loc UNFINISHED DEMOCRACY – o zi în care democrația intră în laborator. Nu e un festival, nu e o conferință. Este un spațiu viu de reflecție civică, creat de Fundația Eidos, în parteneriat cu The Democracy and Culture Foundation, Atlas Intel, Funky Citizens, Politică la Minut și alte organizații-cheie din România și Europa.

Pe scurt, o zi întreagă de întrebări incomode, conversații curajoase și experimente democratice pentru toate vârstele – de la copii de 8 ani până la lideri de opinie sau experți în geopolitică, economie și activism social.

Ce se întâmplă?

UNFINISHED DEMOCRACY LAB (11:00–16:00 | House of Ideas, Str. Dionisie Lupu 46)

Un maraton civic cu ateliere și sesiuni care pun sub lupă teme urgente:

Ce fel de economie vrem – protecționistă sau deschisă? (cu Funky Citizens)

Cum recunoaștem formele contemporane de extremism? (cu Vlad Adamescu)

Putem să avem un dialog real cu cineva care crede în teorii conspiraționiste? (cu Răzvan Petri)

Cum facem diferența între știri și manipulare? (atelier practic de fact-checking cu Factual.ro)

Ce povești ne spunem despre democrație? (atelier cu specialista în foresight, Diana Stafie)

Cei care își doresc să participe se pot înscrie completând următorul formular: https://eidosfoundation.typeform.com/democracylabENG

KIDS FOR DEMOCRACY (11:00–16:00 | House of Ideas, Str. Dionisie Lupu 46)

Un program paralel dedicat copiilor și adolescenților, realizat alături de Școala pentru Democrație, Curiosity Play Lab și reporterul vizual Oana Barbonie, în care tinerii explorează prin joc și dialog ce înseamnă să faci parte dintr-o comunitate și cum ar arăta versiunea lor de democrație.

Înscrierile se fac completând următorul formular: https://eidosfoundation.typeform.com/to/tPcdCf9t

UNFINISHED DEMOCRACY LIVE (19:00–21:30 | MNAR – Sala Auditorium)

Seara aduce pe scenă voci esențiale într-o societate polarizată:

David Wengrow – arheolog și co-autor al volumului The Dawn of Everything, o reinterpretare radical umanistă a istoriei umanității;

– arheolog și co-autor al volumului The Dawn of Everything, o reinterpretare radical umanistă a istoriei umanității; Adam Michnik – simbol al rezistenței democratice în Europa de Est;

– simbol al rezistenței democratice în Europa de Est; Elena Calistru – activistă civică, fondatoare Funky Citizens, voce puternică pentru responsabilitatea publică și implicare democratică;

– activistă civică, fondatoare Funky Citizens, voce puternică pentru responsabilitatea publică și implicare democratică; Diana Stafie – futuristă, specializată în foresight strategic, cu o abordare narativă asupra viitorului democrației;

– futuristă, specializată în foresight strategic, cu o abordare narativă asupra viitorului democrației; Marta Lempart – activistă pentru drepturile femeilor în Polonia, într-un climat politic dur;

– activistă pentru drepturile femeilor în Polonia, într-un climat politic dur; Yuri Sanches – expert în geopolitică și date, care vorbește despre încredere într-o lume fragmentată

– expert în geopolitică și date, care vorbește despre încredere într-o lume fragmentată Anca Suciu – jurnalistă care aduce claritate acolo unde discursul devine ceață

Intrarea este gratuită, pe bază de înscriere: https://eidosfoundation.typeform.com/democracylive

În cadrul serii vor fi prezentate și rezultatele celui mai amplu sondaj despre democrația din România, realizat de Atlas Intel pe un eșantion record, în parteneriat cu Politică la Minut. O radiografie clară a încrederii, polarizării și direcției în care ne îndreptăm ca societate – la doar câteva zile după primul tur al alegerilor.

