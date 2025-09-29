Întrebarea esențială pe care o pune Kremlinul în scenariul în care Ucraina va primi rachete Tomahawk de la SUA

Rusia a declarat luni că va analiza cu atenție dacă rachetele americane Tomahawk care ar putea fi furnizate Ucrainei vor fi lansate folosind informații pentru țintele vizate furnizate de Statele Unite, transmite Reuters.

Vicepreședintele american JD Vance a declarat duminică că Washingtonul ia în considerare o cerere a Ucrainei de a obține rachete Tomahawk, care au o rază de acțiune de 2.500 km, suficient de mare pentru a lovi Moscova dacă sunt lansate din Ucraina.

Președintele rus Vladimir Putin a declarat anterior că țările occidentale se vor implica direct în război dacă vor furniza ținte și informații care să permită Ucrainei să lanseze rachete în adâncul teritoriului rus.

Întrebat despre declarațiile lui Vance, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus că Rusia le analizează cu atenție.

„Întrebarea, ca și înainte, este următoarea: cine poate lansa aceste rachete…? Doar ucrainenii le pot lansa sau trebuie să o facă soldații americani?”, a spus Peskov.

„Cine stabilește țintele acestor rachete? Partea americană sau ucrainenii?”, a adăugat Peskov, afirmând că este necesară „o analiză foarte aprofundată”.

Rachetele Tomahawk nu vor schimba situația pe front, susține Kremlinul

În orice caz, a spus el, rachetele Tomahawk nu vor schimba situația de pe front.

„Chiar dacă acest lucru se va întâmpla, nu există nicio soluție miraculoasă care să poată schimba situația de pe front pentru regimul de la Kiev în acest moment. Nu există nicio armă magică. Și fie că este vorba de rachete Tomahawk sau de alte rachete, acestea nu vor putea schimba dinamica”, a subliniat Peskov.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut Statelor Unite să vândă rachete Tomahawk țărilor europene care le-ar trimite ulterior în Ucraina.

Vance a declarat la „Fox News Sunday” că președintele SUA Donald Trump va lua decizia finală cu privire la aprobarea tranzacției.

Trump a autorizat lovituri cu rază lungă de acțiune împotriva Rusiei, spune Kellog

Keith Kellogg, trimisul special al SUA în Ucraina, a declarat că Trump a indicat că Kievul ar trebui să poată acum să efectueze lovituri adânc în interiorul Rusiei.

„Toată lumea ar trebui să urmeze ceea ce spune președintele. El este comandantul-șef, conform Constituției, iar toți trebuie să ne aliniem. Dacă președintele nu virează la stânga, nici tu nu o faci. Dacă el spune să mergi la dreapta, mergi la dreapta. El este președintele. Ultima oară când am verificat, niciunul dintre noi nu a primit voturi în Colegiul Electoral – el a primit. Așa că, atunci când președintele spune să facem ceva, trebuie pur și simplu să facem acel lucru și să ducem acțiunea la bun sfârșit”, a declarat Kellog într-un interviu acordat duminică pentru Fox News.

„Spuneți, așadar, că poziția președintelui este că Ucraina poate efectua atacuri cu rază lungă de acțiune asupra Rusiei, că acest lucru a fost autorizat de președinte?”, a fost întrebat acesta de moderatorul emisiunii.

„Cred că, citind ceea ce a spus el, precum și ceea ce au spus vicepreședintele Vance și secretarul Rubio, răspunsul este da. Să se folosească capacitatea de a lovi în profunzime. Nu există așa ceva ca zone de sanctuar”, a răspuns Keith Kellog.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut săptămâna trecută preşedintelui american Donald Trump să furnizeze Kievului rachete de croazieră cu rază lungă de acţiune Tomahawk, pentru a-l presa astfel pe președintele rus Vladimir Putin să facă pace, a relatat vineri publicația americană Axios.