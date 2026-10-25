Întrebarea lui Cristian Tudor Popescu, după reacția lui Tudorel Toader când fiul său a fost arestat pentru abuzuri sexuale. „Și-a dat în drept cu stângul”

Gazetarul Cristian Tudor Popescu comentează reacția lui Tudorel Toader, fost ministru al Justiţiei, după ce fiul său, Alexandru Toader, a fost arestat pentru viol și agresiune sexuală, pe care o compară cu cea a „unui primar al comunei Gândaciu, prins cu cioara vopsită”.

„Justiția se caută și face în sala de judecată, nu la televiziune”, a declarat Tudorel Toader sâmbătă la ieșirea din Curtea de Apel Iași, după ce fiul său, avocat și lector la Universitatea „Al.I.Cuza”, a fost arestat. Cu o zi înainte, Tudorel Toader spunea, pe Facebook, că este „un atac la adresa mea, lovindu-se în Alexandru”.

Gazetarul Cristian Tudor Popescu i-a taxat duminică aceste reacții, într-o reacție pe pagina sa de Facebook cu titlul „Justiția nu se face la televiziune, se face pe Facebook”.

„Fost judecător CCR, fost ministru al Justiției, decan al Facultății de Drept din Iași, la bază procuror în Panciu. Un stâlp al Justiției, cum ar veni. Când, însă, odrasla stâlpului Tudorel Toader, Alexandru, fu arestat, reacția promptă a lui T. Toader a atins nivelul unui primar al comunei Gândaciu, prins cu cioara vopsită”, a scris CTP.

„Sau al unui propagandist PCR, post în care T. Toader s-a angajat în chiar anul 1989… : «Este un atac la adresa mea, lovindu-se în Alexandru, pe care îl așteaptă acasă doi copii!». Nicidecum: «Eu îl consider nevinovat și îl voi apăra ca avocat, dar Justiția va hotărî»”, a continuat gazetarul.

„Stâlpul Justiției a judecat și dat sentința”

În continuare, CTP amintește de reacția pe care a avut-o Tudorel Toader la ieșirea de la Curtea de Apel Iași.

„După care, și-a dat în drept cu stângul, declarând jurnaliștilor: «Justiția se face și se caută în sala de judecată, nu la televiziune». Așa o fi, în schimb se face și se caută pe Facebook? Pe această rețea, stâlpul Justiției a judecat și dat sentința «nevinovat» pentru Toader jr., la prima oră…”, a scris CTP.

„Iată, însă, că judecătorii au hotărât arestarea junelui Toader pentru viol, agresiune sexuală, tentativă de agresiune sexuală, folosirea funcției în scop sexual, pe baza mărturiilor a 7 studente victime”, a continuat gazetarul.

În finalul mesajului său, Cristian Tudor Popescu are o întrebare pentru oamenii care îl citesc:

„Întrebare: «Îl vedeți pe magistrul Toader ieșind în stradă să protesteze împotriva nedreptăților Justiției din România?»”.