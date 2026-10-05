Întrebarea lui Siegfried Mureșan în ziua celei de-a patra desemnări de premier

Siegfried Mureșan susține că PSD nu dorește să preia guvernarea.

Europarlamentarul PNL, care a fost a treia variantă de premier a lui Nicușor Dan, afirmă că Sorin Grindeanu „fuge” de funcția de premier din momentul în care PSD a depus moțiunea de cenzură care a dărâmat Guvernul Bolojan.

„PSD ne spune că are program de guvernare. În realitate, nu au nimic și speră să nici nu trebuiască să facă unul. Întrebarea este următoarea: știu ei mai multe decât știm noi noi privind desemnarea viitorului premier? Știu ei că vor fi scutiți de desemnare astăzi?”, a scris Mureșan pe Facebook.

Europarlamentarul adaugă că „dorința PSD este să controleze guvernul, fără a-și asuma răspunderea pentru guvernare”.

Reprezentanții partidelor și grupurilor parlamentare merg luni la Cotroceni pentru o nouă rundă de consultări cu președintele Nicușor Dan, care a anunțat că intenționează să desemneze un candidat la funcția de prim-ministru în aceeași zi.

Discuțiile vor începe la ora 14:00, cu întâlnirea dintre delegația PSD și președinte, și se vor încheia după ora 19:00, când șeful statului are programată întrevederea cu parlamentarii neafiliați.

Miercurea trecută, când Parlamentul a respins guvernul lui Siegfried Mureșan, al treilea premier propus de Nicușor Dan de la izbucnirea crizei, președintele a îndemnat partidele să organizeze ședințe interne și să vină cu „soluții care să poată să treacă”.

„Cred că a fost un pas necesar pentru ca fiecare dintre noi, partide, cetățeni, să înțelegem că este nevoie de consens în politică”, a afirmat președintele Dan, într-o scurtă declarație din Cehia.