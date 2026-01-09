Întrebarea unui politolog după reacția PSD privind acordul UE-Mercosur: „Pe Florin Barbu l-a întrebat cineva dacă merge la Consiliile AGRIFISH să susțină interesul fermierilor?” / Răspunsul ministrului 

Conferinta de presa sustinuta de ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, privind masurile din domeniul agriculturii din “Programul PSD pentru investitii, locuri de muncă si dezvoltare economicã”, Bucuresti, 16 septembrie 2025. Inquam Photos / Alexandru Nechez

Politologul Răzvan Petri spune că „degeaba avem poziții la Bruxelles dacă ele nu au susținere în țară”, după ce PSD, care face parte din coaliția de guvernare, a acuzat Ministerul Afacerilor Externe (MAE), condus de USR, de „trădare a intereselor” după ce țara noastră a votat pentru acordul UE-Mercosur.

Răzvan Petri susține că „PSD iese la înaintare cu o poziție anti-Mercosur după ce a tăcut luni (ani?) de zile pe subiect”.

Politologul spune că, din datele disponibile online, ministrul PSD al Agriculturii, Florin Barbu, nu a participat în ultimele luni la „Consiliile AGRIFISH”, care sunt întâlniri periodice la nivelul Consiliului Uniunii Europene în care participă miniștrii Agriculturii din statele membre și negociază și iau decizii asupra domeniului.

„Pe Florin Barbu l-a întrebat cineva dacă merge la Consiliile AGRIFISH să susțină interesul fermierilor? Pentru că din listele de participare ale consiliilor pare că nu îl prea interesa agenda europeană. Din 7 informale și consilii câte au avut loc din 23 iunie (n. red.: data de la care Florin Barbu a preluat un nou mandat în fruntea Ministerului Agriculturii), Barbu apare prezent la doar 2 consilii și o singură informală. În rest a trimis o secretară de stat”, a scris, pe Facebook, Răzvan Petri.

Conform informațiilor disponibile online și consultate de HotNews, Consiliul care reunește miniștrii Agriculturii din UE a avut anul trecut 10 ședințe. Dintre acestea, ministrul Florin Barbu, care ocupă funcția din anul 2023, a participat la patru. La ședințele la care nu a participat, pe Florin Barbu l-a înlocuit secretara de stat Violeta Mușat, care ocupă funcția din 2023.

Florin Barbu: „Nu știu de unde aveți informațiile, dar vă spun că sunt greșite”

HotNews l-a contactat pe Florin Barbu pentru a-l întreba care sunt motivele pentru care a lipsit la mai multe de jumătate dintre ședințele Consiliului în care se discută și aprobă decizii pentru fermieri.

„Nu știu de unde aveți informațiile, dar vă spun că sunt greșite. Am participat la consiliile de miniștri, numai la una sau două nu m-am dus, care nu aveau teme… Erau pescuitul la Marea Neagră și teme din astea, nu pe agricultură”, a răspuns Florin Barbu.

„Vă pot da de 2 ani și 8 luni toate participările mele și toate lucrurile pe care le-am depus și câte regulamente, trei regulamente am reușit să schimb în trei ani, ceea ce nimeni n-a schimbat la nivelul Comisiei Europene. Faceți o solicitare către minister și luni o să aveți răspunsul, fără probleme, cu toate modificările de regulamente reușite de către noi la comisie, nicio problemă”, a spus Florin Barbu.

Conform informațiilor verificate de HotNews de pe site-ul Consiliului Europei, comisia care reunește miniștrii Agriculturii din UE a avut 10 ședințe în 2025:

27 ianuarie 2025 – din partea României a participat ministrul Florin Barbu. 24 februarie 2025 – din partea României a participat secretara de stat Violeta Mușat. 24 martie 2025 – din partea României a participat ministrul Florin Barbu. 26 mai 2025 – din partea României a participat secretara de stat Violeta Mușat. 23-24 iunie 2025 – din partea României a participat secretara de stat Violeta Mușat. Ședința a coincis cu momentul în care Florin Barbu a depus jurământul pentru nou mandat de ministru (23 iunie). 14 iulie 2025 – din partea României a participat ministrul Florin Barbu. 22-23 septembrie 2025 – din partea României a participat ministrul Florin Barbu. 27-28 octombrie 2025 – din partea României a participat secretara de stat Violeta Mușat. 17 noiembrie 2025 – din partea României a participat secretara de stat Violeta Mușat 11-12 decembrie 2025 – din partea României a participat secretara de stat Violeta Mușat

Răzvan Petri, despre reacția PSD: „Există doar o miză internă pentru partid”

Politologul Răzvan Petri susține că PSD a avut o reacție virulentă împotriva acordului UE-Mercosur pentru că „există doar o miză internă pentru partid, nu una referitoare la acordul de liber-schimb și nici privitoare la poziția de negociere a României”.

„MAE, alături de Președinte, coordonează domeniul afaceri europene și acolo se formulează pozițiile României, cu input din partea ministerelor. Acest memorandum era oricum al Ministerului Economiei care are comerțul în subordine”, a explicat Petri.

„Mă bucur că Președintele a ieșit cu explicații și folosește, în sfârșit, comunicarea ca instrument politic. Majoritățile și susținerea pentru poziții de negociere sau politici publice se obțin prin astfel de apeluri publice și campanii îndelungate. Degeaba avem poziții la Bruxelles dacă ele nu au susținere în țară. Mai multă dezbatere publică pe teme europene, mai multe conferințe de presă, mai mult curaj. Hai că se poate”, a mai adăugat acesta.

Primul scandal din coaliție din acest an

PSD a spus vineri că nu este de acord cu decizia ca România să voteze pentru acordul UE-Mercosur și a menționat că ministrul Agriculturii, de la PSD, a atras atenția de mai multe ori că acest acord „va afecta puternic agricultura românească”.

Partidul condus de Sorin Grindeanu a susținut că decizia de a susține acest acord este „un act de trădare” și acuză direct Ministerul Afacerilor Externe (MAE), condus de Oana Țoiu, de la USR.

Capitalele Uniunii Europene au avut termen până vineri, la ora 18:00, ora României, pentru a-și confirma voturile în scris. România și-a confirmat votul pozitiv, în scris, pentru acordul UE-Mercosur, au transmis reprezentanții Guvernului pentru HotNews.

Președintele Nicușor Dan a transmis că în ultimele săptămâni a fost implicat în negocieri cu alți lideri europeni privind acest acord: „Astfel încât România și UE să aibă beneficii comerciale în sectoare economice importante, dar în același timp să fie susținuți fermierii români și comerțul cu produse agro-alimentare”.