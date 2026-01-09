Nicușor Dan explică de ce România a votat acordul UE-Mercosur, decizie care a stârnit un scandal în coaliție. „Am fost implicat activ în negocieri”, spune președintele

Nicușor Dan, discurs la recepția de Ziua Națională de la Cotroceni. Foto: Presidency.ro

Președintele Nicușor Dan a explicat că România a votat pentru acordul comercial cu blocul Mercosur, după ce „a negociat elemente suplimentare pentru a proteja producătorii români din sectorul agricol”. Președintele susține că prin acest acord „România va câștiga noi piețe pentru exporturi”. Reacția de la Cotroceni a venit la scurt timp după ce PSD a atacat-o pe ministra USR de externe pentru că România a susținut acordul.

Într-o postare publicată vineri pe X, președintele a explicat că acordul dintre UE și statele Mercosur, din care fac parte Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay va duce la crearea uneia dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume.

„Țările europene își cresc prezența într-o regiune comercială importantă, iar România va avea astfel oportunitatea de a exporta produse scutite de taxele vamale ridicate care erau aplicate până în prezent”, scrie în postarea președintelui.

„Am fost implicat activ în negocieri”

Nicușor Dan afirmă că România, alături de alte state europene, a negociat elemente suplimentare pentru a proteja producătorii români din sectorul agricol și precizează că „a fost implicat activ în negocieri, (…), astfel încât România și UE să aibă beneficii comerciale în sectoare economice importante, dar în același timp să fie susținuți fermierii români și comerțul cu produse agro-alimentare”.

„Pentru sectoarele agricole sensibile, am obținut, în urma discuțiilor succesive cu omologii europeni, o serie de concesii importante față de forma inițială a Acordului”, adaugă șeful statului.

În același mesaj, el afirmă că „acordul cu Mercosur prevede eliminarea taxelor vamale pentru 91% din toate produsele importate din UE, iar România va putea exporta avantajos produse din sectoare importante precum echipamente de transport, în special componente auto, aparate și dispozitive mecanice și electrice, produse metalice, materiale textile”.



„Facem comerț, dar ne și protejăm”

Președintele transmite și că acordul va genera creșterea exporturilor de servicii din România în Mercosur și va spori accesul României la „materii prime critice”:

„Un aspect esențial din perspectivă strategică, pentru că se reduce astfel dependența de alte surse care pot folosi această dependență ca instrument de presiune politică”.

Președintele mai transmite că în acord este prevăzută o măsură suplimentară de protecție: „introducerea clauzei bilaterale de salvgardare, care funcționează de fapt ca o frână de mână ce poate fi activată oricând importurile unui produs cresc brusc și pun în pericol producătorii autohtoni”.

„Adică, facem comerț, dar ne și protejăm când e cazul. (…) Acest Acord negociat de UE este o oportunitate pentru România.”, mai explică Nicușor Dan.



Acordul, încheiat după 25 de ani de negocieri

Ambasadorii statelor UE au luat vineri decizia preliminară de a aproba un acord de liber schimb cu blocul sud-american Mercosur, potrivit a trei diplomați citați de Reuters.

Este cel mai mare acord de liber schimb încheiat vreodată de blocul comunitar, la peste 25 de ani de la începerea negocierilor și după luni de dispute pentru a obține sprijinul statelor membre cheie.

Comisia Europeană, care a încheiat negocierile în urmă cu un an, și țări precum Germania și Spania susțin că acesta este un element vital al eforturilor UE de a deschide noi piețe pentru a compensa pierderile comerciale cauzate de taxele vamale americane și de a reduce dependența de China prin asigurarea accesului la minerale esențiale.

Opozanții, în frunte cu Franța, cel mai mare producător agricol al Uniunii Europene, au spus însă că acordul va crește importurile de produse alimentare ieftine, inclusiv carne de vită, carne de pasăre și zahăr, subminând producătorii agricoli interni.

PSD vorbește de „un act de trădare” și o acuză pe ministra USR

La scurt timp după ce poziția României a ieșit la iveală, PSD a acuzat, într-un comunicat, că „decizia Ministerului de Externe de a vota Acordul UE-Mercosur în forma actuală reprezintă un act de trădare a intereselor fermierilor români”.

PSD amintește că ministrul PSD al Agriculturii, Florin Barbu, a „semnalat în mai multe rânduri că semnarea acordului fără aceste garanții va afecta puternic agricultura românească”.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a returnat pe 18 decembrie nesemnat acordul de parteneriat UE-Mercosur motivând decizia prin opoziția asociațiilor de fermieri și o posibilă perturbare a pieței românești ca urmare a importurilor din țările sud-americane, potrivit unui document obținut de HotNews.