Inundații în Bulgaria cauzate de ploile puternice. Primarul din Varna a activat sistemul de urgență critică

Ploile torențiale au inundat luni străzile și pasajele subterane și au îngreunat considerabil traficul în Varna, al treilea cel mai mare oraș al Bulgariei, relatează Mediapool.

Cantitatea de precipitații înregistrată până în prezent este de 76,5 litri pe metru pătrat, iar precipitațiile vor continua în zilele următoare, potrivit Institutului Național de Meteorologie și Hidrologie din Bulgaria.

Drept urmare, primarul Blagomir Kotse a activitat mecanismul BG-Alert, sistemul național din Bulgaria pentru avertizarea rapidă a populației în caz de dezastre, urgențe majore sau pericole iminente.

Peste 300.000 de persoane locuiesc în orașul de pe coasta Mării Negre. Prin mecanismul BG-Alert, ei sunt avertizați privind riscul de inundații și vânturi puternice și sunt îndemnați să evite pasajele subterane și zonele joase ale orașului.

Mai multe pasaje din oraș au fost inundate de ploile torențiale. Frunzele împrăștiate de vântul puternic reprezintă cauza principală a problemelor întrucât au îngreunat scurgerea apei acumulate pe carosabil, potrivit autorităților locale.

De asemenea, au fost înregistrate probleme din cauza ploii pe drumul care leagă Varna de Nisipurile de Aur.

Probleme cu ploile în toată regiunea

A fost emis un cod roșu pentru precipitații abundente pentru marți, 3 noiembrie, în cinci județe din Bulgaria. În Varna se așteaptă peste 65 mm de precipitații pe parcursul zilei și vânturi puternice.

Și în România meteorologii au emis luni dimineață șase alerte cod portocaliu și galben de ploi însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și ninsori la munte, valabile până pe 4 noiembrie în numeroase județe, inclusiv la București.