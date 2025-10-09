Inundații în Constanța: Debitul râului Casimcea a crescut de până la 1.500 de ori / Care sunt localitățile cele mai afectate

Localitatea Siliştea rămâne cea mai afectată de acumulările masive de apă după ploile torențiale din ultimele zile, a transmis joi Apele Române. Inundațiile de aici s-au format după ce debitul râului Casimcea, unde s-a format o viitură, a crescut de până la 1.500 de ori într-un interval scurt de timp ca urmare a ploilor abundente care au căzut în ultimele zile când județul Constanța a fost sub cod roșu.

„Codul roşu care a expirat azi-noapte, s-a transformat pentru Constanţa în cod portocaliu şi a fost prelungit de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor până astăzi, 9 octombrie, la ora 24.00”, au transmis, joi, oficialii Apele Române.

Potrivit instituției, în judeţul Constanţa, în localitatea Nuntași s-au înregistrat precipitații recorde de 174,5 litri pe metru pătrat, iar în multe alte zone cantităţile au depășit 100 de litri pe metru pătrat.

„Râul Casimcea a atins maximul ieri, la ora 15:00, când s-a format o viitură în urma creşterii debitului de până la 1.500 de ori – de la 0,1 mc/s la 150 mc/s. Localitatea Siliştea rămâne cea mai afectată de acumulările masive de apă”, au mai transmis oficialii Apele Române.

Potrivit acestora, apele de pe drumul comunal 61 (Seimeni – Siliştea), inundat ieri, încep să se retragă.

„Odată cu diminuarea precipitaţiilor, apele acumulate temporar în localităţile Cheia, Grădina, Nicolae Bălcescu şi Dorobanţu s-au retras, iar traficul rutier se desfăşoară normal”, a precizat sursa citată.

La ora transmiterii bilanțului de către Apele Române, se înregistrează o cotă de inundaţie depăşită pe râul Casimcea, în scădere, şi două cote de atenţie – la Saraiu pe râul Topolog, în creştere şi la Hamcearca pe râul Taiţa, în scădere.

„Echipele de la Apele Romane Dobrogea-Litoral continuă monitorizarea în teren a cursurilor de apă Casimcea, Topolog, Cartal, Nuntaşi, Valea Dunărea, Râmnic în vederea identificării unor posibile probleme care pot fi generate de creşterile de debite şi niveluri”, au mai transmis reprezentanţii Apele Române.