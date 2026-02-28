Iran anunță că sunt 85 de morți, într-un atac israelian asupra unei școli de fete din sudul țării

Iranul anunță că sunt 85 de morți în urma unui atac israelian asupra unei școli de fete din sudul țării Foto: Profimedia

Cel puţin 85 de persoane au fost ucise sâmbătă într-un atac care a vizat o școală de fete din sudul Iranului, au anunțat autoritățile de la Teheran, potrivit AFP.

Agenția de stat IRNA a anunțat că atacul a avut loc în orașul Minab, unde, scrie AFP, se află și o bază a Gardienilor Revoluţiei.

Până acum, nici SUA, nici Israel nu au comentat acest atac asupra școlii.

Pe rețelele de socializare au apărut însă imagini cu clădirea distrusă, precum și cu mai multe victime.

„Acest act barbar constituie o nouă pagină neagră în bilanţul nenumăratelor crime comise de către agresori”, a reacționat într-un comunicat preşedintele iranian Massoud Pezeshkian.

Statele Unite și Israelul au lansat un atac coordonat asupra Iranului, sâmbătă dimineață. Într-un discurs, Donald Trump a anunțat că sunt „operațiuni de luptă majore” și a lăsat să se înțeleagă obiectivul: schimbarea regimului de la Teheran.

În scurt timp, însă războiul din Iran s-a extins în regiune. Teheranul a lansat atacuri de represalii asupra Israelului și asupra forțelor militare ale SUA aflate în baze din Orientul Mijlociu.