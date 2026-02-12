INVESTIGAȚIE. Partenerul firmei care a livrat roboții la Spitalul Militar, condamnat într-o țară UE după ce Parchetul condus de Kovesi l-a prins cu dare de mită la vânzarea de roboți medicali

Firma Laurei Galea, prin care a livrat roboți Versius la Spitalul Militar la preț de Da Vinci, are același nume cu compania omului de afaceri sârb Sasa Pozder. Acesta apare ca subcontractant la una din cele două achiziții de roboți Versius din România, în 2023. Pozder a fost condamnat că a vândut, în Croația, roboți microscopici supraevaluați, scrie siteul de investigații Snoop.

Poți susține munca de investigație a redacției nonprofit Snoop fără să dai bani din buzunar. Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit și poți face o diferență pentru jurnalismul independent.

În vara anului 2023, spitalul bucureștean Sf. Maria a scos la licitație mai multe contracte pentru echipamente medicale. Pe 22 decembrie 2023, firma Gema Equipments a încheiat un contract pentru livrarea unui robot Versius cu Spitalul Sf. Maria, în valoare de circa 2,5 milioane de euro.

Două firme cu nume identice: una din România, alta din Serbia

Gema nu a participat singură la licitație.

În SEAP, ca subcontractant, mai apare o firmă, denumită Medical Innovation Solutions. Dar nu e înregistrată în România. Numele e identic cu cu cel al firmei Laurei Galea, prin care cântăreața a livrat roboți Versius la Spitalul Militar la preț de Da Vinci, despre care Snoop a scris recent. Firma Laurei Galea și-a schimbat numele din Celestial Records (înregistrări audio/muzicale) în Medical Innovation Solutions, în noiembrie 2022.

Firma cu același nume din contractul de la Sf. Maria este din Serbia. Iar la reprezentant apare numele de Sasa Pozder, cetățean sârb.

Sasa Pozder, arestat timp de opt luni pentru că a vândut roboți la suprapreț

Pozder, prin Medical Innovation Solutions din Serbia, a fost implicat într-un mare scandal de corupție din Croația de la finele lui 2024. În urma acestuia, afaceristul a fost arestat. Apoi, condamnat.

Unul dintre capetele de acuzare a fost că a livrat roboți microscopici supraevaluați, rezultând un prejudiciu de aproape 500.000 euro, conform acuzațiilor procurorilor, citate de televiziunea N1.

Ministrul Sănătății din Croația, demis

Pozder a fost acuzat inclusiv că a încercat să mituiască un manager de spital din Split, Croația, în noiembrie 2023. Era cu o lună înainte să câștige contractul de la București.

În același dosar a fost pus sub acuzare și fostul ministru al Sănătății din Croația, Vili Beros, reținut și apoi demis în urma scandalului.

Pozder a fost eliberat după opt luni de arest, plătind o cauțiune de 200.000 euro, a scris Dnevnik.

Condamnat la 2 ani și 9 luni de închisoare, și-a amânat pedeapsa până la primăvară

Publicația croată Index a documentat, la începutul lui ianuarie, și finalul procesului. Pozder, care a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției, a fost condamnat la 2 ani și 9 luni de închisoare cu executare.

El a solicitat însă amânarea executării pedepsei pe motiv că este bolnav.

Conform surselor Snoop din Croația, omul de afaceri ar urma să fie încarcerat începând cu luna aprilie.

Firma Medical Innovation Solutions din Serbia a încheiat și ea un acord de recunoaștere și a returnat prejudiciul de aproape 500.000 euro, conform publicației Jutarnji.

În acest moment, firma se află în faliment.

Procurorii lui Kovesi au pornit cazul. Ce au găsit

Conform presei din Croația, cazul a fost pornit de procurorii Parchetului European, EPPO, condus de Laura Codruța Kovesi, apoi preluat de anchetatori locali.

Pe site-ul oficial EPPO, se arată că grupul care a acționat în spitalele din Croația între 2022 și 2024 era format din opt membri, printre care Ministrul Sănătății și doi manageri de spital.

Acuzațiile erau de dare de mită, abuz în serviciu și spălare de bani.

Pe lângă achiziții supraevaluate și mită, managerii erau suspectați că modificau caietele de sarcini astfel încât firme favorizate, printre care a lui Pozder, să câștige contracte.

Gema: societatea s-a ocupat de instalare și punere în funcțiune

În România, Medical Innovation Solutions a fost subcontractant al companiei Gema Equipments. Așa cum Snoop a arătat și în primul episod, Gema este o firmă apropiată de Cătălin Aurel Galea, cel care a livrat barocamera nefuncțională de la Colectiv.

Adina Sabina Frenț, patroana firmei, i-a donat lui Sorin Oprescu 31.000 lei în campania electorală din 2009. Avea numai 19 ani.

Mama lui Cătălin Galea, bunica Laurei Galea, apare în firme cu Adina Sabina Frenț, iar Frenț a fost asociată și în Gemedica, compania-fanion a familiei Galea, cea care a livrat barocamera.

Acum, ea a colaborat, la acest contract, cu firma sârbului Sasa Pozder.

Am întrebat Gema Equiments cum s-a ajuns la acest subcontractant. Continuarea pe Snoop.