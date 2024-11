INVESTIGAȚIE. Roxana Mînzatu, viitoarea vicepreședintă a Comisiei Europene, și-a cumpărat de la stat cu 17.000 de euro casa monument istoric naționalizat în care stătea cu chirie și a extins-o fără autorizație

Roxana Mînzatu a cumpărat în anul 2009 locuința în care familia ei stătea cu chirie, chiar cu o zi înainte să devină subprefect al județului Brașov. Este vorba de o casă monument istoric naționalizat, din centrul Brașovului, pe strada Lungă. După achiziție, a fost extinsă de la 56 la 131 metri pătrați. Într-un răspuns pentru site-ul de investigații Snoop.ro, Ministerul Culturii spune că nu există aviz pentru această lucrare.

Casa, naționalizată de stat și vândută politicianei Roxanei Mânzatu, a costat în total 17.000 de euro. Ea a dat un avans de 24.000 de lei și rate de 400 de lei, vreme de zece ani, încheiate când era parlamentar social-democrat. Apoi au extins-o.

„Nu vorbim despre o dublare de la 1.000 sau de la 500 mp. Nu am triplat-o, nu am cvadruplat-o. Am dublat-o să avem măcar un dormitor. De fapt, sunt un birou și două dormitoare. Am făcut-o pentru un minimum confort, eu să stau într-un dormitor cu soțul, mama să stea într-un dormitor. Avem un birou care este parte din casa veche. Bucătăria este deschisă cu livingul”, a reacționat Roxana Mînzatu când a fost întrebată de Snoop cum s-a dublat construcția de 56 mp până la 131 mp.

Roxana Mînzatu – FOTO: Inquam Photos / George Călin

Soții Mînzatu admit că extinderea casei s-a făcut fără să aibă o autorizație de construire. Ei afirmă că nu aveau nevoie de vreun act de la Ministerul Culturii, deoarece a reușit să declaseze imobilul din categoria monumentelor istorice, dar refuză să ofere documentul la care face referire.

Casa din Brașov este cumpărată de la RIAL în baza legii 112, privind imobilele naționalizate. În primul contract de vânzare – cumpărare, din 24 februarie 2009, apare la cumpărător Roxana Mînzatu. Contractul poartă inclusiv semnătura primarului de la acea dată, George Scripcaru, actualul edil al municipiului Brașov.

„Este casa în care familia mea stă din 1974, în care eu m-am născut, pe care tatăl meu a încercat să o cumpere începând cu 1997, 1998, 1999. El a murit fără să reușească. După mulți, mulți ani, până la urmă vă dați seama data cumpărării este nerelevantă, relevant este cât timp a durat să ajungem să o cumpărăm”, declară Roxana Mînzatu pentru Snoop, când este întrebată dacă a fost o coincidență că a semnat contractul de vânzare-cumpărare cu o zi înainte să ajungă subprefect.

Pe site-ul Primăriei Brașov nu există nicio autorizație de construcție între 2009 și 2013 pentru această adresă, deși apar alte autorizații pentru casele de pe Strada Lungă, de la amplasări de plăci memoriale și firme luminoase la „consolidare gol ușă”.

Firma pusă pe numele soacrei

Politiciana nominalizată pentru funcția de comisar UE a avut și o firmă deschisă după mandatul de deputat în Parlamentul României, firmă care nu a apărut în declarația de interese. Compania a fost cedată soacrei după un an. Situația legată de firma nedeclarată a apărut într-un articol al publicației europene Politico, text referitor la averile nominalizaților pentru „guvernul UE”.

Roxana Mînzatu este audiată azi în Parlamentul României și săptămâna viitoare va fi audiată în Parlamentul European, înainte preluării mandatului în Comisia Europeană.

Răspunsul Ministerului Culturii despre casa politicianei și explicațiile soților despre achiziția și extinderea imobilului, dar și despre firma trecută pe numele soacrei, pe Snoop.ro.