Investiții ante-COVID. Câți bani aveai azi dacă plasai 100 lei la bursă în 2019. „Piața bursieră locală a avut o creștere spectaculoasă.”

Un investitor care a plasat 100 de lei în 20 de companii blue chip ale Bursei de Valori București, la începutul anului 2019, ar fi avut astăzi circa 500 de lei.

Din februarie 2019 și până în prezent, BET-TR a crescut de aproximativ cinci ori. Simularea randamentului presupune un portofoliu construit conform ponderilor fiecărei companii în indice.

„Ceea ce observăm clar este că piața bursieră locală a avut o creștere spectaculoasă în această perioadă, iar ritmul de avans a accelerat constant”, notează analiștii Prime Transaction pentru Termene Business Hub.

Pentru a vizualiza nivelul aprecierilor de pe bursa românească, Prime Transaction a folosit un indice de tip total return (BET-TR), întrucât acesta contabilizează nu doar evoluția cursurilor de tranzacționare, ci și randamentul suplimentar obținut din distribuțiile de profit către acționari, sub formă de dividende.

Investitorii ar fi putut obține randamente mai mari dacă în aceeași perioadă ar fi plasat mai mulți bani în companii precum MedLife, Antibiotice, Romgaz sau Transgaz sau mai mic dacă i-ar fi pus în companii ca TeraPlast, BRD sau Purcari. Evident, aceasta nu este o rețetă de succes pentru viitor, întrucât randamentele trecute nu garantează randamentele viitoare.

