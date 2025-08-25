Investitor român: „Tocmai când speram că guvernanții înțeleg, în sfârșit, nevoile antreprenoriatului românesc…”

Antreprenorul și investitorul Marius Ghenea, șeful fondului de investiții Catalyst România, consideră că o majorare a capitalului social minim pentru firme la 8.000 de lei „este total lipsită de sens”. Într-o analiză transmisă comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, omul de afaceri atrage atenția că astfel de măsuri nu vor face altceva decât să determine tinerii să plece din România.