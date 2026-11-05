„Știu că mulți se vor supăra pe mine”. Ioana Dogioiu îl laudă deschis pe Marian Neacșu

Ioana Dogioiu, jurnalista care a fost purtătoarea de cuvânt a Guvernului Bolojan, l-a lăudat pe social-democratul Marian Neacșu, despre care susține că „era partea profesionistă” a reprezentanților PSD la ședințele fostei coaliții de guvernare.

Vorbind despre perioada în care participa la ședințele coaliției PSD-PNL-UDMR-USR, Dogioiu a declarat, joi, la Europa FM, că Marian Neacșu „este un om care înțelege administrație și înțelege legislație și funcționarea statului la superlativ”.

În prezent, Neacșu este vicepremier și ministru de Interne în Guvernul Luca Niculescu. El a fost vicepremier și în Guvernul Bolojan, care a fost demis prin moțiunea de cenzură PSD-AUR pe 5 mai, la mai puțin de un an de la învestire, după decizia social-democraților de a-i retrage sprijinul politic liderului liberal Ilie Bolojan.

„Au fost două etape în raport cu PSD, o primă etapă în care la coaliții veneau domnul Grindeanu cu domnul Neacșu și cu miniștrii care aveau legătură cu agenda coaliției din ziua respectivă, între care domnul Neacșu era cel care înțelegea… Domnul Neacșu este un om care înțelege administrație și înțelege legislație și funcționarea statului la superlativ (…). Acum știu că mulți or să se supere pe mine, dar e foarte competent, ăsta e adevărul”, a declarat Ioana Dogioiu.

„Un om pe care nu l-am auzit spunând vreo prostie”

Întrebată dacă laudă un ministru PSD, Ioana Dogioiu a răspuns: „E un adevăr, n-am ce să spun. Eu nu discut despre alte lucruri. E un om de partid, disciplinat, a plecat cu partidul, a făcut moțiune cu domnul Peiu că i s-a cerut, s-a dus să negocieze pentru domnul Veștea. Le-a făcut pe toate, nu e nicio problemă, dar eu vorbesc despre prestația guvernamentală”.

„Din punctul ăsta de vedere, a fost un om pe care nu l-am auzit spunând vreo prostie, nu. Domnul Neacșu era partea profesionistă. Domnul Grindeanu sentimentul meu era că nu înțelegea foarte multe lucruri care se vorbeau acolo, dar era domnul Neacșu și era de ajuns, se și plictisea uneori. Nu era contondent”, a continuat purtătoarea de cuvânt a fostului guvern.

În 2016, Marian Neacșu a fost condamnat definitiv la șase luni de închisoare cu suspendare pentru că și-a angajat fiica la cabinetul lui parlamentar.

Momentul în care atitudinea lui Sorin Grindeanu „s-a schimbat radical”

Ioana Dogioiu susține că atitudinea președintelui PSD „s-a schimbat radical” în momentul în care a început să vină secretarul general al partidului, Claudiu Manda, la ședințele de coaliție.

„După ce au început să agite «steagurile revoluției», la ședințele de coaliție a început să apară domnul Manda, moment din care atitudinea domnului Grindeanu s-a schimbat radical. Ținea speech-uri la începutul ședințelor de coaliție, fix ca la televizor, nu era nicio diferență. Vedeam privirea lungă a domnului Kelemen Hunor, nu zicea nimic, dar avea o privire”, a spus Dogioiu.

Ea a susținut că liderul PSD „nu mai făcea niciun pas” de când a început să vină Claudiu Manda la ședințe.

„Domnul Manda era acolo, era mut ca o lebădă, nu l-am auzit scoțând mai mult de 10-15 cuvinte în total, dar îl flanca pe domnul Grindeanu. Din ce am observat eu, sper să nu greșesc, uneori, la finalul coalițiilor, premierul îi mai invita în birou doar pe președinți, chestie extrem de restrânsă. După ce a apărut domnul Manda, s-a terminat, nu a mai existat așa ceva. Domnul Grindeanu nu mai făcea niciun pas”, a mai declarat purtătoarea de cuvânt a Guvernului Bolojan.