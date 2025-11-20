Guvernul trimite azi la avizare la CSM proiectul privind pensiile magistraților. Care sunt scenariile pentru ca România să nu piardă 231 milioane de euro

Guvernul va transmite astăzi spre avizare la CSM proiectul de lege privind pensiile magistraților, a anunțat joi Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt al Guvernului. „Speranța e ca dacă CSM emite aviz până săptămâna viitoare, joi sau vineri să aibă loc angajarea răspunderii Guvernului pentru acest proiect de lege”, a spus aceasta.

„Dacă nu va veni avizul CSM, desigur conform deciziei CCR el va fi așteptat până la termenul de 30 de zile”, a mai precizat Ioana Dogioiu.

Ce schimbări vor fi la pensiile magistraților

Ministerul Muncii a publicat miercuri seară, în transparență decizională, noul proiect de lege privind pensiile magistraților. Documentul prevede ca pensia să fie de 70% din ultimul salariu net, la fel ca în forma anterioară propusă de Guvernul Bolojan, respinsă de Curtea Constituțională, însă cu o perioadă de tranziție mai lungă către vârsta de pensionare de 65 de ani.

Astfel, potrivit proiectului, trecerea la vârsta standard de pensionare de 65 de ani se va face în 15 ani, în loc de 10 ani cât prevedea proiectul anterior.

Conform proiectului de lege, cuantumul pensiei de serviciu va fi de 55% din baza de calcul, reprezentată de media indemnizațiilor brute din ultimele 60 de luni, dar nu mai mult de 70% din ultima indemnizație netă avută în activitate.

Magistrații se vor putea pensiona în continuare anticipat, cu condiția să aibă o vechime de 35 de ani, dar dacă nu au împlinită vârsta de 65 de ani se va aplica o penalizare anuală „de 2% până la împlinirea vârstei standard de pensionare din sistemul public”.

În prezent, pensia de serviciu a magistraților reprezintă 80% din ultimul salariu brut.

Proiectul va fi transmis Consiliului Superior al Magistraturii pentru aviz.

Într-un comunicat de presă transmis joi, Ministerul Muncii afirmă că, „având în vedere importanța unui proces de legiferare rapid, Guvernul își exprimă speranța că procesul de avizare se va derula cu celeritate”.

Bolojan: „E un risc destul de mare să pierdem banii din PNRR”

Premierul Ilie Bolojan a declarat anterior că Guvernul va solicita CSM să emită avizul „într-un termen rezonabil”, chiar dacă legea permite un termen de 30 de zile.

„Având în vedere că nu sunt modificări importante, solicitarea pe care o să o facem CSM în subsidiar este să ne emită un aviz, indiferent cum vor considera, favorabil sau nefavorabil, într-un termen rezonabil, mai scurt de 30 de zile, dacă va fi posibil, în așa fel încât la sfârșitul săptămânii viitoare, când avem un termen de respectare a acestui jalon legat de pensiile speciale, să putem declanșa procedura de angajare a răspunderii Guvernului pe acest proiect, în așa fel încât in primele zile ale lunii decembrie să poată fi definitivată această procedură parlamentară”, a spus Bolojan.

Întrebat ce se va întâmpla dacă CSM nu va da avizul înaintea termenului de 28 noiembrie, impus de Comisia Europeană pentru reforma pensiilor magistraților, Bolojan a spus că „există un risc destul de mare să pierdem această sumă de bani din jalon n.r.- peste 231 de milioane de euro”.

Chestionat dacă consideră că „magistrații sunt conștienți de acest aspect”, premierul a răspuns: „Sper că toți cei care avem o răspundere în a găsi o soluție pentru a rezolva problema și a evita pierderi pentru România să facem ceea ce ține de noi în acest zile”.

Reprezentanţii CSM afirmau, înainte de adoptarea legii care a fost declarată neconstituţională de către CCR, că reducerea cuantumului pensiei, faţă de 80%, cât este în prezent, „este în mod evident contrară jurisprudenţei Curţii Constituţionale care a statuat în mod constant că legiuitorul este ţinut să respecte principiul independenţei justiţiei, sub aspectul securităţii financiare a magistraţilor, care impune asigurarea unor venituri din pensii apropiate celor pe care magistratul le avea în perioada în care era în activitate”.

CCR a declarat legea neconstituţională şi a respins-o pe formă, motivând că Executivul nu a aşteptat 30 de zile pentru avizul CSM.