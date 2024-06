Iohannis a convocat CSAT pe 20 iunie. Este așteptată o decizie legată de sistemul Patriot pentru Ucraina

Președintele Klaus Iohannis a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării pentru ziua de joi 20 iunie, ora 13. În reuniunea de la Palatul Cotroceni va fi analizată și posibilitatea transferului către Ucraina a singurului sistem sol-aer Patriot care este operațional în România.

În comunicatul Administrației Prezidențiale, sunt menționate pe ordinea de zi următoarele subiecte:

– Obiectivele României pentru Summitul NATO din 2024;

– Forţele şi mijloacele Armatei României ce pot fi puse la dispoziţie pentru participarea la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român în anul 2025;

– Stadiul şi perspectivele conflictului din Ucraina în urma agresiunii ilegale şi nejustificate a Federaţiei Ruse. Implicaţii pentru România;

– Analiza privind posibilitatea transferului unui sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare PATRIOT către Forţele Armate ale Ucrainei;

– Avizarea solicitărilor pentru obţinerea autorizării de utilizare a echipamentelor de infrastructură 5G, depuse de către Bithat Solutions S.R.L. şi ASEE Solutions S.R.L.

Decizia privind un eventual transfer al sistemului Patriot către Ucraina trebuie luată înaintea Summitului NATO din luna iulie, de la care Ucraina are așteptări mari legate de asistența militară oferită de către Occident.

O decizie dificilă pentru CSAT

Un punct crucial pentru Kiev este angajamentul NATO pentru inițiative concrete și practice care să asigure sisteme de apărare antiaeriană și antirachetă fiabile pe întreg teritoriul Ucrainei, a explicat Olga Stefanișina, vicepremierul ucrainean pentru relația cu UE și pentru integrare euro-atlantică. „Un număr suficient de sisteme Patriot va contribui la asigurarea securității orașelor pașnice și a infrastructurii critice, ceea ce reprezintă un element cheie al supraviețuirii noastre în iarna care urmează”, a spus ea.

Un sistem Patriot operațional deține România, iar Ucraina speră ca acesta să facă parte din transferul de tehnologie militară pe care-l dorește, mai ales că și președintele SUA Joe Biden le-a cerut aliaților să ia în calcul modalitățile în care mai pot ajuta militar Kievul.

Pe 22 mai, Klaus Iohannis anunțat că o asemenea decizie va fi luată doar în CSAT, dar avertiza că i se pare inacceptabil ca România să rămână fără apărare anti-rachetă în condițiile în care trei dintre cele patru sisteme Patriot sunt în diverse stadii de operaționalizare.

„Nu este simplu. Să nu ne imaginăm că vorbim aici, nu ştiu, de o remorcă cu trei aparate. Este foarte complicat. Sunt contracte care s-au făcut între furnizor şi beneficiar. Sunt instalaţii foarte sofisticate şi aceste lucruri trebuie foarte bine clarificate.

Nemaivorbind de faptul că eu nu accept sub nicio formă ca România să rămână fără apărare antirachetă şi fără apărare antiaeriană. Despre asta vorbim. Deci în măsura în care se cedează ceva, România trebuie să primească altceva. Altfel, nu se va face nimic”, spunea Iohannis.

Într-un interviu acordat pe 30 mai pentru Antena 3, ambasadoarea SUA la București, Kathleen Kovalec, afirma că SUA ar aprecia orice ajutor pentru Ucraina, cu comentariul că Biden nu ar cere niciunei țări aliate să-și pericliteze astfel propria siguranță națională.

„Noi şi ucrainienii am aprecia orice poate face în plus oricine. Desigur, nu am cere niciunei ţări să-şi pună în pericol propria securitate (…) Deci este ceva ce România trebuie să decidă dacă poate aduce această contribuţie”, a spus Kovalec.