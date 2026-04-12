„Iranienii au mai multe atuuri decât americanii”. Ce spune un fost negociator SUA pentru Orientul Mijlociu

Fostul negociator al Departamentului de Stat pentru Orientul Mijlociu, Aaron David Miller, a declarat că iranienii „au mai multe atuuri decât americanii”, după ce 21 de ore de discuţii între SUA şi Iran s-au încheiat fără a se ajunge la un acord, potrivit CNN, preluat de News.ro.

„Este clar că nu se grăbesc să facă concesii”, a declarat Miller pentru televiziunea americană, sugerând că Iranul pare să acţioneze într-un ritm mai lent decât SUA.



„Mi se pare că încă mai deţin uraniu puternic îmbogăţit. Au demonstrat că au transformat geografia într-o armă, controlează şi gestionează acum Strâmtoarea Ormuz. Regimul a supravieţuit”, a spus Miller.

„Au demonstrat o capacitate îngrijorătoare de a submina securitatea şi stabilitatea. Toate aceste aspecte reprezintă atuuri”, a adăugat el.



Miller a afirmat că, în opinia sa, Iranul ar prefera să rişte o nouă serie de atacuri militare din partea Statelor Unite şi a Israelului decât să rămână cu mâna goală după negocieri.

Vicepreședintele SUA, JD Vance, a declarat duminică că echipa sa părăsește Pakistanul după ce nu a reușit să ajungă la un acord cu Iranul în urma a 21 de ore de negocieri.

„Vestea proastă este că nu am ajuns la un acord, și cred că aceasta este o veste proastă pentru Iran mult mai mult decât este pentru Statele Unite ale Americii”, a declarat presei Vance la încheierea discuțiilor.

Teheranul a reacționat duminică spunând că „nimeni nu se aștepta” ca Statele Unite și Iranul să ajungă la un acord încă din prima rundă de negocieri.