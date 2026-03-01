ULTIMA ORĂ Iranul a anunțat cine este acum la conducere după moartea lui Khamenei

Trei înalți responsabili, printre care președintele Massoud Pezeshkian, vor asigura tranziția în Iran după moartea liderului suprem Ali Khamenei, a anunțat duminică unul dintre consilierii acestuia, Mohammad Mokhber, citat de televiziunea de stat, potrivit AFP.

Acest triumvirat va fi format din Pezeshkian, șeful puterii judecătorești Gholamhossein Mohseni Ejei și un jurist al Consiliului Gardienilor Constituției, a declarat Mokhber.

Anunțul a venit după ce televiziuni și publicații de stat iraniene au confirmat peste noapte moartea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei.

„Liderul suprem al Iranului a ajuns la martiriu”, a transmis în primele ore ale zilei de duminică postul public de televiziune IRIB.

„Acest mare savant și mujahid (luptător) și-a sacrificat viața pentru a ridica Iranul… și se află în marea prezență a martirilor de sus”, a scris agenția de știri Mehr.

Mai mulți membri ai familiei lui Khamenei au fost uciși în atacuri, a mai confirmat presa de stat iraniană.