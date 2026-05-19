Iranul amenință că va deschide „noi fronturi” dacă SUA reiau atacurile

Armata iraniană a avertizat marţi într-un comunicat că va deschide noi fronturi dacă SUA îşi reiau atacurile împotriva Iranului, suspendate de la intrarea în vigoare a armistiţiului pe 8 aprilie, relatează France Presse, preluată de Agerpres.

„Dacă inamicul face greşeala de a cădea din nou în capcana sioniştilor şi de a comite o nouă agresiune împotriva iubitului nostru Iran, vom deschide noi fronturi împotriva sa”, a declarat purtătorul de cuvânt al armatei iraniene Mohammad Akraminia, citat de agenţia de presă oficială Isna.

Trump a anulat un atac

Preşedintele american Donald Trump a anunţat luni că a anulat în ultimul moment un nou atac împotriva Iranului, despre care a spus că ar fi trebuit să aibă loc marţi, asigurând în acelaşi timp că există „şanse foarte mari” de a se ajunge la un acord cu Teheranul.

El nu vorbise niciodată despre acest plan de atac înainte de ziua de luni şi de un mesaj pe platforma sa Truth Social în care a explicat că a renunţat la această nouă ofensivă la solicitarea liderilor din Qatar, Arabia Saudită şi Emiratele Arabe Unite care, potrivit lui, consideră posibil să se ajungă la un acord.

De la intrarea în vigoare a armistiţiului pe 8 aprilie, după aproape 40 de zile de lovituri, sunt în curs negocieri în încercarea de a se ajunge la un acord, dar poziţiile celor două părţi rămân foarte îndepărtate, în special în privinţa problemei nucleare.

A avut loc o singură rundă de discuţii între reprezentanţi americani şi iranieni în 11 aprilie la Islamabad, dar care s-a încheiat fără niciun rezultat.

Diplomaţia iraniană a declarat luni dimineaţă că a răspuns la noua propunere a SUA, menită să depăşească impasul diplomatic şi să pună capăt în mod durabil războiului din Orientul Mijlociu. Teheranul şi-a reiterat cererile, solicitând în special deblocarea activelor iraniene îngheţate în străinătate şi ridicarea sancţiunilor internaţionale care sufocă economia sa.

Donald Trump a apreciat luni că există „şanse foarte mari” de a se ajunge la un acord cu Iranul, spunând că observă o evoluţie „foarte pozitivă” în discuţiile cu Teheranul, dar fără a oferi detalii despre conţinutul acestora.

Trump a avertizat totodată că SUA sunt pregătite în acelaşi timp să lanseze „un atac total şi la scară largă împotriva Iranului în orice moment dacă un acord acceptabil nu va fi găsit” cu Teheranul.

Acordul în cauză ar urma să asigure că Iranul nu se va dota cu arma nucleară, a scris Donald Trump pe reţeaua sa socială.

Avertismentul Teheranului

Şeful comandamentului forţelor armate iraniene, Ali Abdollahi, a reacţionat avertizând Statele Unite şi aliaţii lor împotriva oricăror alte „erori strategice şi de calcul”.

Presa iraniană denunţase deja „condiţiile excesive” impuse de SUA în ultima lor ofertă. Potrivit agenţiei de presă Fars, Washingtonul cere Iranului să menţină o singură instalaţie nucleară în activitate şi să transfere stocul său de uraniu puternic îmbogăţit către SUA.

Washington a refuzat până şi deblocarea a cel puțin 25% din active sau plata unor despăgubiri pentru daunele suferite de Iran în timpul războiului, potrivit aceleiaşi surse.