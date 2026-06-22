Iranul anunță un „progres major” în negocierile cu SUA și susține că petrolul său va fi scutit de sancțiuni

Ministrul iranian de externe Abbas Araghchi a anunţat luni dimineaţa că „exporturile de petrol şi produse petrochimice nu mai sunt restricţionate, blocada a fost ridicată, unele active îngheţate au fost dezgheţate şi a fost lansat un plan major de reconstrucţie şi dezvoltare pentru Iran”, relatează News.ro.

Mesajul pe care acesta l-a publicat pe rețeaua „X” nu a oferit detalii despre activele îngheţate sau despre planul de reconstrucţie.

Hossein Ghorbanzadeh, expert economic în delegaţia iraniană, a declarat anterior că un proiect de acord pentru o scutire temporară de la sancţiunile SUA asupra petrolului iranian şi a derivatelor din petrol a fost finalizat, potrivit agenţiei de ştiri semi-oficiale iraniene Fars.

Aragchi a spus că „primul test real” va fi celula de rezolvare a conflictului din Liban, despre care mediatorii Qatar şi Pakistan au spus că a fost convenită de SUA şi Iran şi care ar contribui la asigurarea încheierii operaţiunilor militare din Liban.

Tireless Pakistani and Qatari mediation has delivered major progress to end Lebanon War. Oil and petrochem exports are waived, blockade lifted, some frozen assets released, and major reconstruction & development plan launched for Iran.



1st real test: Lebanon deconfliction cell https://t.co/q0okD2qwSO — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 22, 2026

Comentariile sale au venit imediat după ce Qatarul și Pakistanul au anunțat progrese semnificative în negocierile în desfășurare între Statele Unite și Iran, în urma încheierii primei runde de discuții la nivel înalt din cadrul Summitului de la Lacul Lucerna, desfășurat la Bürgenstock.

Potrivit declarației comune, părțile au convenit asupra creării unui mecanism de „deconflictualizare” între părți și Republica Libaneză, facilitat de mediatori, pentru a asigura respectarea încetării operațiunilor militare în Liban, în conformitate cu memorandumului de înțelegere.

Negocierile dintre SUA și Iran continuă luni în elveția

Washingtonul și Teheranul au anunțat la mijlocul lunii iunie semnarea unui memorandum de acord de pace pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu declanșat de loviturile americano-israeliene lansate împotriva Iranului la sfârșitul lunii februarie.

Însă acordul de pace a fost pus sub semnul întrebării de continuarea acțiunilor militare ale Israelului în Liban, premierul Benjamin Netanyahu afirmând că țara sa doar se apără de noi lovituri ale grupării teroriste Hezbollah.

O delegație iraniană și una americană condusă de vicepreședintele JD Vance au ajuns duminică în Elveția pentru continuarea negocierilor.

Deși Washingtonul și Teheranul au convenit anterior asupra unui armistițiu de 60 de zile pe durata negocierilor, Gardienii Revoluției din Iran au susținut sâmbătă că Strâmtoarea Ormuz este închisă.

Armata americană a negat informația, și a susținut că navele comerciale au continuat să circule prin Strâmtoare.