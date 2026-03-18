Iranul minimalizează uciderea de către Israel a unor figuri de la vârful puterii de la Teheran: „Dacă va mai fi martirizat cineva, va fi la fel”

Asasinarea de către Israel a lui Ali Larijani, influentul secretar al Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, nu va reprezenta o lovitură fatală pentru conducerea Iranului, a declarat ministrul de externe al țării, Abbas Araghchi, pentru Al Jazeera.

În difuzat după ce Teheranul a confirmat miercuri dimineață uciderea lui Larijani, ministrul iranian de externe Abbas Araghchi a spus că Statele Unite și Israelul nu au realizat încă că guvernul iranian nu se bazează pe o singură persoană.

„Nu știu de ce americanii și israelienii încă nu au înțeles acest lucru: Republica Islamică Iran are o structură politică puternică, cu instituții politice, economice și sociale bine stabilite”, a spus Araghchi. „Prezența sau absența unei singure persoane nu afectează această structură”.

Mai mulți observatori și oficiali consideră că Ali Larijani, pe care Israelul susține că l-a ucis peste noapte, a fost omul care a condus regimul iranian, după moartea ayatollahului Ali Khamenei. După confirmarea asasinatului, șeful armatei iraniene, Amir Hatami, a amenințat că va lansa represalii „decisive” pentru uciderea șefului forțelor de securitate.

„Sistemul politic din Iran este o structură foarte solidă”

Ministrul iranian de Externe spune, în interviul de miercuri pentru Al Jazeera, că nu ocupantul unei funcții este importante ci sistemul din Iran.

„Desigur, indivizii sunt influenți și fiecare persoană își joacă rolul – unii mai bine, alții mai rău, alții mai puțin – dar ceea ce contează este că sistemul politic din Iran este o structură foarte solidă.”

Araghchi a făcut referire la asasinarea liderului suprem al țării, ayatollahul Ali Khamenei, care a fost ucis în prima zi a atacurilor americano-israeliene din 28 februarie, drept dovadă că, „sistemul a continuat să funcționeze”.

„Nu am avut pe nimeni mai important decât liderul însuși, și chiar dacă liderul a fost martirizat, sistemul și-a continuat activitatea și a asigurat imediat un înlocuitor”, a declarat ministrul de externe.

„Dacă va mai fi martirizat cineva, va fi la fel”, a adăugat el. „Dacă ministrul de externe ar fi vreodată martirizat, în cele din urmă ar exista altcineva care să preia funcția.”

Uciderea lui Ali Larijani

Marți, armata israeliană a anunțat uciderea lui Ali Larijani, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, cea mai importantă tentativă de asasinat țintit de la începutul războiului. Ali Larijani este omul care a condus regimul iranian după uciderea lui Ali Khamenei în prima zi de război.

De asemenea, au fost uciși șeful miliției paramilitare iraniene Basij din cadrul Gărzii Revoluționare Islamice, Gholamreza Soleimani, și adjunctul său, Seyyed Karishi.

Atacurile au continuat în noaptea de marți spre miercuri, când Israelul a anunțat „eliminarea” ministrului iranian al Informațiilor, Esmaeil Khatib.