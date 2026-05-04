Iranul susține că a lovit cu rachete o navă americană de război în Strâmtoarea Ormuz

Distrugătorul cu rachete „USS Truxton” (dreapta), fotografiat alături de alte nave americane de război în timpul unor exerciții navale, FOTO: PJF Military Collection / Alamy / Profimedia Images

Marina iraniană a împiedicat luni nave de război „americano-sioniste” să intre în Strâmtoarea Ormuz, a relatat televiziunea de stat, în timp ce agenția de presă Fars a afirmat că două rachete au lovit o navă de americană de război în apropierea insulei Jask, după ce aceasta a ignorat avertismentele Iranului, relatează Reuters.

Reuters nu a putut verifica independent aceste informații, iar din partea Statelor Unite nu a existat un răspuns imediat. Agenția britanică pentru operațiuni comerciale maritime anunțase luni dimineața că un petrolier a raportat că a fost lovit de proiectile necunoscute în strâmtoare.

Iranul avertizase luni forțele americane să nu intre pe această rută strategică pentru economia globală, după ce președintele Donald Trump a declarat că Statele Unite vor „ghida în afara” zonei navele blocate în Golful Persic din cauza blocadei impuse asupra strâmtorii.

Trump a oferit puține detalii despre planul de sprijin pentru nave și echipajele acestora, care au rămas blocate pe această rută vitală și încep să rămână fără alimente și alte provizii, la mai bine de două luni de la începutul conflictului.

„Le-am spus acestor țări că le vom ghida navele în siguranță în afara acestor ape restricționate, astfel încât să își poată relua liber și eficient activitatea”, a declarat Trump într-un mesaj publicat duminică pe platforma sa Truth Social.

Ca reacție, comandamentul unificat al Iranului le-a transmis navelor comerciale și petrolierelor să evite orice deplasare care nu este coordonată cu armata iraniană.

„Am spus în repetate rânduri că securitatea Strâmtorii Ormuz se află în mâinile noastre și că trecerea în siguranță a navelor trebuie coordonată cu forțele armate”, a declarat într-un comunicat Ali Abdollahi, șeful comandamentului unificat al forțelor armate iraniene.

„Avertizăm că orice forțe armate străine, în special armata agresivă a Statelor Unite, vor fi atacate dacă intenționează să se apropie și să intre în Strâmtoarea Ormuz”, a adăugat acesta.

Aproape imediat după începutul războiului, Iranul a blocat aproape complet transportul maritim către și dinspre Golf, cu excepția propriilor nave, oprind aproximativ o cincime din transporturile mondiale de petrol și gaze și determinând o creștere a prețurilor petrolului cu 50% sau chiar mai mult.

Comandamentul Central al Statelor Unite, care la rândul său blochează porturile iraniene pentru a pune presiune asupra Teheranului, a declarat că va sprijini operațiunea de salvare cu 15.000 de militari și peste 100 de aeronave terestre și maritime, precum și nave de război și drone.

„Sprijinul nostru pentru această misiune defensivă este esențial pentru securitatea regională și economia globală, în timp ce menținem și blocada navală”, a declarat amiralul Brad Cooper, comandantul CENTCOM, într-un comunicat.