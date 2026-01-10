„Iranul va fi liber”. Șefa Parlamentului European solicită interzicerea armatei de elită a Teheranului și impunerea de sancțiuni asupra oficialilor iranieni

Roberta Metsola, președinta Parlamentului European (PE), a solicitat sâmbătă Uniunii Europene să includă Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) pe lista organizațiilor teroriste și să impună sancțiuni aspre oficialilor iranieni implicați în suprimarea violentă a manifestațiilor.

Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) funcționează ca o armată de elită ideologică, fiind o structură militară paralelă cu armata regulată, creată special pentru a proteja supraviețuirea regimului teocratic. Această organizație controlează nu doar resursele militare strategice ale Iranului, ci și sectoare vaste din economia țării, având o influență politică imensă.

„Chiar dacă regimul încearcă să limiteze comunicarea, lumea vede în continuare curajul poporului iranian care se ridică în picioare”, a declarat sâmbătă Roberta Metsola, într-o postare pe rețeaua X. „Îi auzim cerând demnitate, mândrie și libertate. Suntem alături de ei. Acesta este momentul acestei generații și ei vor schimba istoria”, a continuat șefa PE, potrivit Iran International.

Solicitarea vine pe fondul intensificării protestelor din Iran din aceste zile, unde forțele de securitate au recurs din nou la violență extremă împotriva civililor.

„Cei care îndrăznesc să iasă în stradă, prizonierii politici care sunt încă închiși, au nevoie de mai mult decât simple cuvinte. Europa poate acționa. Un prim pas ar fi desemnarea Gărzii Revoluționare Islamice ca organizație teroristă și extinderea urgentă a sancțiunilor UE la toate persoanele care susțin regimul prin represiune, violență și crimă”, a mai transmis șefa Parlamentului European.

Mesajul ei s-a încheiat cu o afirmație categorică: „Iranul va fi liber”.