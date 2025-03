Irina Arsene, mindit.io, este Antreprenorul anului 2024 în România

EY Entrepreneur Of The Year™ România 2024 Foto: EY România

Irina Arsene, Fondatoare și Președinte al Consiliului de Administrație, mindit.io, a fost desemnată aseară câștigătorea competiției EY Entrepreneur Of The Year™ România 2024. Antreprenorea a concurat pentru marele titlu alături de alți 35 de lideri de business și va reprezenta România în finala mondială EY World Entrepreneur Of The Year™, din iunie 2025.

mindit.io este o companie românească de dezvoltare software, fondată în 2015, care s-a impus rapid pe piața internațională prin inovație și excelență în livrarea de soluții tehnologice personalizate. Cu o echipă de peste 250 de specialiști, mindit.io oferă expertiză în domenii precum inteligența artificială, dezvoltarea software, business intelligence și servicii de integrare. Compania a fost construită pe baza unei viziuni clare: aceea de a deveni partenerul de încredere pentru clienți în procesul de transformare digitală. Mindit.io se concentrează pe dezvoltarea de produse software care nu doar că răspund nevoilor clienților, dar și depășesc așteptările acestora, generând impact real în afacerile lor.

De la înființare, mindit.io a experimentat o creștere exponențială, atingând venituri consolidate de 15 milioane de euro în 2023. Această evoluție rapidă se datorează nu doar calității serviciilor oferite, ci și capacității companiei de a se adapta la schimbările rapide din tehnologie și la cerințele pieței. Cultura lor organizațională este bazată pe colaborare, inovație și dezvoltare continuă, promovând un mediu de lucru în care fiecare angajat este încurajat să își exprime ideile. mindit.io investește în educația continuă a angajaților, oferindu-le oportunități de formare și dezvoltare profesională.

Un aspect important al activității mindit.io este angajamentul față de responsabilitatea socială. Compania a inițiat programul DoGood, care se concentrează pe susținerea inițiativelor educaționale, sociale și de mediu. Prin aceste inițiative, mindit.io își propune să inspire și să motiveze alte companii să adopte o abordare similară, contribuind astfel la crearea unei societăți mai echitabile și mai sustenabile. Această combinație de inovație, excelență în livrare și responsabilitate socială face din mindit.io un exemplu de succes în industria tehnologică.

Anul acesta, programul Entrepreneur Of The Year™ în România marchează o ediție aniversară, celebrând 10 ani de recunoaștere și celebrare a antreprenorilor de succes din țară. De-a lungul acestor ani, 301 antreprenori au participat în competiție, generând împreună venituri de peste 6,2 miliarde de euro și creând aproape 67.000 de locuri de muncă.

În cadrul galei ediției aniversare a EY Entrepreneur Of The Year România™, Amalia Săftoiu, fondator AmiAmalia, a primit titlul EY Emerging Entrepreneur Of The Year România 2024, iar premiul de excelență acordat unei afaceri de familie de succes,premiul EY Family Business România 2024, i-a revenit familiei Baciu – Rodica Baciu și Ioan Matei Baciu, care conduc Materom.

Bogdan Ion, Country Managing Partner, EY Româniași Chief Operating Officer pentru EY Europa Centrală și de Sud-Est și Regiunea Asiei Centrale: „Anul acesta, programul EY Entrepreneur Of The Year împlinește 10 ani în România, un moment special care evidențiază evoluția extraordinară a antreprenorilor români. Am fost martorii extinderii regionale și globale a unora dintre ei și al apariției primului Unicorn românesc. Într-un context geopolitic și economic în continuă schimbare, antreprenorii continuă să găsească soluții inovatoare, demonstrând o reziliență remarcabilă. De asemenea, multe afaceri de familie sunt acum conduse de noile generații, care pun accent pe structuri de guvernanță moderne. Ecosistemul antreprenorial local a atins, astfel, un nivel de sofisticare fără precedent în ultimii 35 de ani, subliniind impactul pozitiv pe care antreprenorii îl au asupra economiei și comunității.”

AmiAmalia a fost fondată în 2017 ca o afacere B2C, având propria unitate de producție din 2019. Cu 41 de angajați pasionați, un magazin online și un magazin emblematic în București, brandul se dedică creării de tricotaje din fire naturale, promovând moda sustenabilă. AmiAmalia își propune să ofere alternative de tip slow fashion, punând accent pe responsabilitate și respect pentru resursele folosite.

Fiecare produs este realizat cu grijă, folosind fire vopsite la comandă, ceea ce le conferă o notă unică. Compania se mândrește cu livrarea rapidă a articolelor, asigurându-se că ajung la clienți în cele mai bune condiții. Clienții apreciază nu doar calitatea, ci și povestea din spatele fiecărui tricotaj. La AmiAmalia, moda devine o experiență personală, iar fiecare articol vestimentar reflectă valori comune de sustenabilitate și autenticitate.

Familia Baciu, fondatoarea companiei Materom, a construit o afacere de succes în domeniul distribuției de piese auto, având o experiență de peste 25 de ani. Ioan Matei Baciu, General Manager, și Rodica Baciu, Deputy General Manager, sunt cei care au pus bazele acestei afaceri de familie în 1998, având viziunea de a oferi produse de calitate și servicii excelente clienților din România. Cu o echipă de peste 1100 de angajați, Materom s-a impus ca un jucător important pe piața auto, ocupând locul al treilea în rândul companiilor de distribuție de piese auto cu capital românesc.

Familia Baciu promovează valori de etică și profesionalism în cadrul companiei, contribuind la dezvoltarea unei culturi organizaționale bazate pe încredere și respect. Materom investește constant în dezvoltarea angajaților și în inovație, având ca obiectiv nu doar succesul financiar, ci și un impact pozitiv asupra comunității și economiei românești. Astfel, familia Baciu a construit o afacere prosperă și un model de responsabilitate socială și antreprenoriat sustenabil, inspirând generații viitoare de antreprenori români.

Premiul Inspiring Woman Award i-a fost acordat Andreei Kremm, Netex.

Andreea Kremm, fondatoarea Netex, este o antreprenoare remarcabilă cu o experiență de 24 de ani în domeniul tehnologiei și al serviciilor de suport pentru clienți. A început să dezvolte soluții inovatoare în 2000, transformând Netex într-un lider în furnizarea de servicii de suport pentru clienți prin intermediul tehnologiilor AI.

Andreea a demonstrat perseverență și adaptabilitate în fața provocărilor, inclusiv a crizei economice din 2008, și a reușit să diversifice serviciile oferite. Prin viziunea sa și implicarea activă în comunitate, Andreea Kremm devine un model de urmat pentru cei care aspiră să facă o diferență în lumea afacerilor.

Juriul EY Entrepreneur Of The Year™ – România 2024

Pentru selectarea câştigătorilor, juriul a examinat fiecare aplicaţie pe baza a patru criterii: spiritul antreprenorial, scopul şi direcţia strategică, impactul asupra comunităţii şi capacitatea de creştere.

Juriul independent a fost alcătuit din executivi de top: Christina Verchere (CEO OMV-Petrom), Fady Chreih (CEO Regina Maria), Mihai Pohonțu (CEO Amber), Dan Ștefan (Director Executiv și Fondator Autonom Group), Omer Tetik (CEO Banca Transilvania).

Antreprenorii care au concurat în competiția EY Entrepreneur Of The Year™ – România 2024

Această ediție a adus în competiție 35 de antreprenori, care au generat în 2023 afaceri de peste 850 de milioane de Euro și au în total aproape 8.000 de angajați.

Cei patru finaliști la categoria EY Entrepreneur Of The Year™ România 2024 au fost:

Irina Arsene, mindit.io – câștigătoarea titlului EY Entrepreneur Of The Year™ România 2024 Răzvan Ștefănescu, Cupio Radu Ciorba, Electroglobal Tibor Berszány, Bertis Grup

Cele trei premii din categoria Emerging Entrepreneur Of The Year™ România 2024 au fost acordate antreprenorilor:

Amalia Săftoiu, AmiAmalia– câștigătoarea titlului Emerging Entrepreneur Of The Year™ România 2024 Cristina Badan, Alexandru Badan, TraLaLa Radu Scarlat, Vlad Bodea, Bento

Din 2014, competiţia EY Entrepreneur Of The Year™, singura competiţie antreprenorială care se organizează la nivel global, are loc şi în România. EY Entrepreneur of The Year™ se organizează în 79 de ţări și teritorii, de aproape 40 de ani şi premiază antreprenorii pentru viziunea şi direcţia strategică cu care îşi cresc afacerile, pentru puterea de a inova, integritatea personală şi, nu în ultimul rând, pentru impactul pozitiv asupra comunităţii.

