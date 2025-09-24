Irina Rimes, înaintea alegerilor din Republica Moldova: „Democrația trebuie apărată” / De ce iubește „foarte mult ziua de votare” și ce o „neliniștește profund”

Irina Rimes, cântăreață născută în Republica Moldova, a vorbit despre alegerile parlamentare de duminică într-un interviu pentru Context.ro și a subliniat că „este foarte important ca fiecare cetățean să își facă datoria de cetățean” și să voteze.

Artista a spus că iubește ziua votului, care oferă un „sentiment de apartenență la o națiune”.

„Eu iubesc foarte mult ziua de votare (…). Niciodată n-am votat acasă, în Republica Moldova. Tot timpul am votat din diasporă și în diasporă e mult mai fun (distractiv, n.r.), acolo te întâlnești cu oameni care trăiesc acolo, ei se întâlnesc cu tine, toată lumea e fericită, toată lumea e bucuroasă că se întâlnește cu un seamăn de-al său și vorbește aceeași limbă. Mai auzi o muzică, mai vezi o horă, un dans. Există acest sentiment de apartenență la o națiune și e un lucru frumos, e un sentiment frumos și îți aduci aminte de tradiții, îți aduci aminte de casă”, a declarat Irina Rimes.

„Tradițiile sunt folosite ca arme în contextul politic”

Irina Rimes a descris ziua votului drept „o zi de sărbătoare”, dar „și o zi de stres”.

„Mi se pare că în ultimul timp, în ultimii ani, tradițiile sunt folosite ca arme în contextul politic și asta mă neliniștește profund (…). La noi, în spațiul nostru românesc, tradiția este îmbinată cumva cu religia (…) și mă neliniștește faptul că tradiția și temele religioase sunt folosite pentru a sensibiliza populația pentru a simpatiza cu anumite partide politice, în general extrema dreaptă face treaba asta”, a afirmat cântăreața, care consideră că și Biserica este „politizată”.

Ea a spus că Republica Moldova este „o țară mică, e o țară între două lumi, între spațiul euroatlantic și lumea rusească”.

„Mi-aș dori să locuiesc într-o țară în care statul de drept și libertatea presei sunt un standard, sunt ceva normal. Nu cred că e doar o strategie economică să intrăm în Uniunea Europeană, e și vorba de securitate și cred că Uniunea Europeană este spațiul în care aceste chestii sunt securizate, identitatea națională… În partea cealaltă, eu văd doar logica forței. Pentru mine, alegerea este clară. Eu sper să fie clar și pentru ceilalți cetățeni și să facă alegerea bună pentru Republica Moldova, pentru țara lor”, a continuat Irina Rimes.

„Mergeți la vot pentru că este important!”

Cântăreața este de părere că ar „pierde dreptul de a mai comenta” dacă n-ar merge duminică la vot.

„Cred că Republica Moldova este o țară tânără, mică (…). Are 34 de ani, ca mine. Eu m-am născut în Uniunea Sovietică, ca idee, peste cinci zile Republica Moldova a devenit suverană, după ce m-am născut eu. Suntem de-o vârstă, eu sunt cu cinci zile mai mare”, a afirmat Irina Rimes, râzând.

Ea a spus că „este foarte important ca fiecare cetățean să își facă datoria de cetățean”.

„Democrația trebuie apărată. Democrația ne oferă această libertate, să ne alegem singuri drumul, și acesta e momentul în care trebuie să facem asta – și avem și libertatea să facem asta. Cumva e păcat să nu te folosești de această libertate (…). Mergeți la vot pentru că este important! Voi vă alegeți viitorul, noi ne alegem viitorul, așa că trebuie să mergem la vot. Avem această libertate, trebuie să profităm de libertatea pe care o avem – cât o avem, eu sper să o avem mult și bine”, a mai declarat Irina Rimes.