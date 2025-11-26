Irlanda va înăspri regulile de imigrație pentru a ține sub control creșterea populației: „Ritmul creșterii este îngrijorător”

Persoane fotografiate pe strada North Earl Street din capitala irlandeză Dublin într-o zi de vară aglomerată, FOTO: Marek Slusarczyk / Alamy / Profimedia Images

Irlanda a introdus miercuri măsuri pentru înăsprirea regulilor privind imigrația, măsuri despre care ministrul justiției a spus că urmăresc să încetinească un ritm „îngrijorător” de ridicat al creșterii populației, în contextul unui număr prea mare de solicitanți de azil, relatează Reuters.

Guvernul de la Dublin reformează treptat procedurile după o creștere bruscă a imigrației. Noile măsuri includ obligarea solicitanților de azil care sunt angajați să contribuie la costurile de cazare asigurate de stat, precum și înăsprirea criteriilor privind reunificarea familiei și solicitările de cetățenie pentru refugiați.

Migrația netă în Irlanda aproape s-a dublat din 2022 față de nivelurile de dinaintea pandemiei și începerea invaziei rusești în Ucraina, ajungând la o medie de 72.000 de persoane pe an.

Ministerul de Finanțe a atribuit creșterea unei „cereri fără precedent” de permise de muncă și reunificare familială asociată acestora, precum și unui număr mare de refugiați ucraineni.

„Trebuie să țin cont de faptul că populația noastră a crescut anul trecut cu 1,6%, ceea ce reprezintă de șapte ori media UE… Opinia guvernului este că ritmul acestei creșteri necesită un răspuns de politică publică”, a declarat Jim O’Callaghan, ministrul Justiției, într-o conferință de presă.

„Nu vrem să ne întoarcem la felul în care era Irlanda acum 80 de ani, când populația era în declin. Este un semn pozitiv că aceasta crește, însă ritmul creșterii este îngrijorător”, a spus el, adăugând că guvernul recunoaște contribuția inestimabilă pe care imigranții o aduc societății și economiei.

Cum se schimbă regulile pentru imigranți în Irlanda

Cei care solicită să aducă membri ai familiei din afara Spațiului Economic European (SEE) vor fi acum obligați să demonstreze că au un venit cât cel puțin salariul mediu anual, de peste 44.000 de euro, și că dispun de spațiu de cazare pentru a-i susține.

Prevederea actuală potrivit căreia o persoană căreia i s-a acordat statut de refugiat poate solicita cetățenia după trei ani de rezidență va fi extinsă la cinci ani, iar cei care beneficiază pentru perioade îndelungate anumite prestații sociale vor deveni neeligibili.

Propunerile vor obliga, de asemenea, cei 7.500 de solicitanți de azil care sunt angajați și locuiesc în centrele de cazare ale statului să contribuie cu între 10% și 40% din venitul lor săptămânal la acoperirea costurilor.

Guvernul a introdus anterior noi legi pentru a accelera deciziile privind solicitările și apelurile. O’Callaghan a spus că se așteaptă ca termenele de procesare să fie reduse la trei până la șase luni până în iunie anul viitor.