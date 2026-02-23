Islanda pregătește un referendum de aderare la UE. Un „Da” ar însemna că mica națiune insulară va intra înaintea tututor celorlalte candidate

Islanda ia în considerare organizarea unui vot privind reluarea negocierilor de aderare la UE chiar din luna august, au declarat pentru Politico.eu două persoane familiarizate cu pregătirile pentru aderare ale acestei țări insulare cu o populație de 400.000 de locuitori.

Această evoluție vine într-un context în care pare să crească impulsul pentru extinderea UE, Bruxellesul lucrând la un plan care ar putea acorda Ucrainei statutul de membru parțial al blocului încă de anul viitor, iar Muntenegru este favorită să fie următoarea țară care să adere, după ce a încheiat luna trecută încă un capitol de negocieri.

În decembrie, noul guvern islandez a anunțat că dorește să supună unui referendum chestiunea aderării la UE până în 2027 și analizează inclusiv ideea aderării la euro, după ce negocierile de intrare în blocul comunitar fuseseră înghețate în 2013.

Însă calendarul a fost accelerat în această perioadă de tulburări geopolitice și în urma deciziei Washingtonului de a impune tarife Islandei și a amenințărilor președintelui american Donald Trump de a anexa Groenlanda.

„Discuția privind extinderea se schimbă”

Parlamentul islandez ar urma să anunțe data votului în următoarele săptămâni, au spus pentru Politico cele două surse.

Noua evoluție va veni după o serie de vizite ale politicienilor UE în Islanda și ale politicienilor islandezi la Bruxelles.

Dacă islandezii vor vota „da”, ar putea adera la UE înaintea oricărei alte țări candidate, a spus una dintre sursele publicației.

„Discuția privind extinderea se schimbă”, a declarat pentru Politică comisarul european pentru extindere, Marta Kos, care s-a întâlnit luna trecută la Bruxelles cu ministrul islandez de externe, Katrín Gunnarsdóttir.

„Este vorba din ce în ce mai mult despre securitate, despre apartenență și despre păstrarea capacității noastre de a acționa într-o lume a sferelor de influență concurente. Acest lucru privește toți europenii”, a adăugat ea.

Susținerea pentru aderarea la UE crește în țară

Potrivit unui sondaj realizat în iunie anul trecut de compania de cercetare de piață Maskína, sprijinul pentru aderarea la UE în rândul populației islandeze este în creștere.

Sondajul a arătat că 54% dintre respondenți sunt în favoarea aderării la bloc, majoritatea declarând că familiilor lor le-ar fi mai bine din punct de vedere financiar dacă ar face parte din UE.

Aceasta este o schimbare semnificativă în favoarea apartenenței într-o țară care a fost în general ambivalentă în ceea ce privește apartenența la UE.

În studiul său „Public Opinion on the EU in Iceland since 1980”, publicat de Universitatea Aarhus din Danemarca, Ragnar Auðun Árnason a afirmat că o mare parte a anilor 1980 și 1990, Islanda a fost împărțită în trei tabere egale în ceea ce privește aderarea la UE: pentru, împotriva și indecisă.

Însă situaţii precum criza financiară din 2008, Brexit-ul și o serie de probleme interne au făcut ca islandezii să pară precauţi în faţa ideii de a adera la bloc. O majoritate semnificativă a celor intervievați de Maskína – 74,2 la sută – au spus că este important ca problema să fie decisă prin referendum.

Islanda este în Schengen și în spațiul economic european

Produsul intern brut (PIB) pe cap de locuitor din Islanda este al cincilea cel mai mare la nivel mondial, potrivit unui material despre relațiile Islanda – UE de pe site-ul Parlamentului EUropean.

După ce a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană în 2009, Islanda a suspendat oficial procesul de aderare, care era într-un stadiu avansat, în 2015, dar a menținut relații strânse cu UE, reglementate în special prin Acordul privind Spațiul Economic European (SEE)

Acest acord, în vigoare din 1994, reunește toate statele membre ale UE, alături de Islanda, Norvegia și Liechtenstein, în cadrul pieței unice. De asemenea, acesta permite libera circulație a persoanelor, serviciilor, mărfurilor și capitalurilor în SEE.

Acordul acoperă reglementările în materie de concurență și ajutoare de stat, politici orizontale precum protecția consumatorilor, energia, mediul și politica socială, precum și politici conexe, inclusiv cercetarea, educația, sănătatea publică și antreprenoriatul.

UE și Islanda sunt aliniate în ceea ce privește aspectele cheie ale politicii externe și poartă dialoguri regulate. Cooperând sub egida Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) și dincolo de aceasta, ele sunt parteneri la fel de apropiați în domeniul securității și apărării.

În plus, Islanda participă la aspecte cheie ale cooperării UE în materie de justiție și afaceri interne, în principal prin Acordul Schengen, mai notează PE.

Foto: Terrence Huang | Dreamstime.com