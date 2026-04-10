Israelul exclude o țară UE din mecanismul de supraveghere al armistițiului din Fâșia Gaza: „Defăimează soldații armatei israeliene”

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a acuzat Spania de „ostilitate” față de Israel și a anunțat excluderea Madridului din mecanismul internațional de supraveghere al armistițiului din Fâșia Gaza, informează AFP.

„Spania a ales să fie împotriva Israelului în mod repetat (…) Cei are atacă statul Israel în loc să acționeze împotriva regimurilor teroriste nu vor fi partenerii noștri în modelarea viitorului regiuniii”, a declarat Benjamin Netanyahu.

El a acuzat Madridul, cu care Israel are relații tensionate, că dă dovadă de „ipocrizie” și „ostilitate” și că „defăimează soldații armatei israeliene”.

„Am ordonat astăzi excluderea reprezentanților spanioli din centrul de coordonare de la Kiriat Gat”, înființat sub sub supraveghere americană pentru monitorizarea armistițiului intrat în vigoare pe 10 octombrie între Israel și Hamas.

Pe lângă cei 200 de militari americani, în Centrul de coordonare militaro-civilă (CCMC) mai activează reprezentanți ai mai multor țări, printre care Franța, Marea Britanie și Emiratele Arabe Unite. Ei sunt însărcinați să supravegheze respectarea armistițiului și să supervizeze livrarea de ajutor umanitar în Fâșia Gaza, devastată după doi ani de război.

Relațiile dintre Israel și Spania sunt la un nivel minim după ce Madridul a recunoscut statul palestianian în 2024, iar cele două țări și-au rechemat în țară ambasadorii.

Premierul socialist Pedro Sánchez, unul dintre criticii cei mai virulenți ai războiului dus de Israel în Gaza, s-a opus și campaniei militare americano-israeliene contra Iranului, lansată pe 28 februarie.

Spania și-a închis spațiul aerian pentru avioanele americane implicate în război, iar miercuri a etichetat ca „inacceptabil” faptul că Israel continuă ostilitățile în Liban după armistițiul convenit între Washington și Teheran.

Spania a stabilit relațiile diplomatice cu Israel abia în 1986, după moartea în 1975 a dictatorului Francisco Franco, care nu a recunoscut oficial statul israelian și a întreținut relații diplomatice strânse cu țările arabe.