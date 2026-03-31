Israelul face „încă un pas către apartheid”, acuză prim-ministrul Spaniei

Netanyahu a prezentat în septembrie 2024 la ONU două hărți: „Blestemul” - Iranul își extinde influența în Orientul Mijlociu - și „Binecuvântarea” - crearea unui „pod” logistic între Asia și Europa care să treacă prin Israel , FOTO: dpa picture alliance / Alamy / Profimedia Images

Prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez a condamnat marți în termeni duri proiectul de lege adoptat cu o zi în urmă de către parlamentul israelian, care ar impune pedeapsa cu moartea pentru palestinienii condamnați de tribunalele militare pentru atacuri mortale, transmite Reuters.

„Este o măsură asimetrică, care nu s-ar aplica israelienilor care comit aceleași crime. Aceeași infracțiune, pedeapsă diferită. Este încă un pas către apartheid. Lumea nu poate rămâne tăcută”, a scris Sánchez, unul dintre cei mai vocali susținători ai palestinienilor dintre liderii occidentali, într-un mesaj publicat pe X marți.

Apartheidul a fost sistemul de segregare rasială impus de guvernele minorității albe din Africa de Sud în a doua jumătate a secolului trecut.

Spania se află într-un conflict diplomatic cu Israelul după ce guvernul lui Sanchez a criticat acțiunile forțelor armate israeliene în timpul războiului din Fâșia Gaza. Premierul spaniol a afirmat inclusiv că războiul purtat de Israel în exclava palestiniană a fost un „adevărat genocid”. Oficialii israelieni au numit în repetate rânduri poziția guvernului său drept antisemită.

Ruptura s-a agravat luna aceasta, după opoziția Spaniei față de atacurile americano-israeliene asupra Iranului. Printre altele, Madridul a decis să își retragă definitiv ambasadorul din Israel pe 11 martie.

UE a denunțat la rândul ei „un pas clar înapoi” pentru democrația israeliană

Luni, parlamentul israelian a adoptat legea care stabilește spânzurarea ca pedeapsă implicită pentru palestinienii condamnați de tribunalele militare pentru atacuri mortale, îndeplinind astfel o promisiune a aliaților de extremă dreapta ai prim-ministrului Benjamin Netanyahu.

Criticii noii legi israeliene spun că formularea acesteia limitează categoria cetățenilor israelieni care pot fi condamnați la moarte la membrii minorității arabe a țării, nu și la evrei. Arabii alcătuiesc 20% din populația Israelului, mulți dintre ei identificându-se drept palestinieni.

Mai devreme în cursul acestui an, Comisia Europeană a declarat că legea Israelului este „foarte îngrijorătoare” și reprezintă „un pas clar înapoi” în ceea ce privește angajamentul față de principiile democratice.

Israelul a abolit pedeapsa cu moartea pentru crimă în 1954. Singura persoană executată în Israel în urma unui proces civil a fost Adolf Eichmann, unul dintre arhitecții Holocaustului nazist, în 1962.