Israelul și Hamas pregătesc schimbul de prizonieri prevăzut în acordul de armistițiu. Condițiile în care se va desfășura eliberarea

Organizația Hamas urmează să elibereze în cursul acestei dimineți cei 20 de ostatici israelieni pe care îi are în Fâșia Gaza, la schimb cu eliberarea unor deținuți palestinieni. De asemenea, urmează să fie repatriate în Israel rămășițele a 28 de israelieni care și-au pierdut viața, relatează agențiile internaționale de presă.

O purtătoare de cuvânt a guvernului israelian a afirmat că schimbul va fi efectuat în primele ore ale dimineții de luni, autoritățile israeliene așteptându-se ca toți cei 20 de ostatici să fie eliberați concomitent de către Hamas, potrivit Reuters.

Ostaticii Hamas vor fi eliberați primii

Ostaticii eliberaţi vor fi apoi transferaţi la baza Reim din sudul Israelului, unde se vor reuni cu familiile lor înainte de a fi duşi la „unul dintre cele trei spitale principale”, a explicat Shosh Bedrosian. Mai exact, 10 ostatici vor fi trimişi la spitale din centrul ţării, în Sheba (Ramat Gan), cinci la Beilinson (Petah Tikva) şi cinci la Ichilov (Tel Aviv).

În ceea ce priveşte rămăşiţele ostaticilor, ea a specificat că „un organism internaţional, convenit în cadrul acestui plan, va ajuta la localizarea ostaticilor (morţi) dacă nu sunt găsiţi şi eliberaţi mâine”. Este vorba de trupurile a 27 de ostatici răpiți pe 7 octombrie 2023, la care se adaugă rămăşiţele unui soldat ucis în 2014 în timpul unui război anterior în Gaza.

Israelul va începe eliberarea deţinuţilor palestinieni care urmează să fie eliberaţi în schimbul eliberării ostaticilor din Gaza doar după ce va avea confirmarea că toţi aceştia din urmă, vii şi morţi, au fost returnaţi, a declarat duminică o purtătoare de cuvânt a prim-ministrului israelian.

Israelul trebuie să elibereze 250 de „deținuți din motive de securitate”, dintre care mulți condamnați pentru atacuri anti-israeliene mortale, și 1.700 de palestinieni arestați în Fâșia Gaza din octombrie 2023.

Surse apropiate negocierilor citate duminică de AFP au mai indicat că Hamas „a finalizat pregătirile” în vederea eliberării ostaticilor rămaşi în viaţă şi continuă să ceară eliberarea unor lideri palestinieni în schimbul ostaticilor israelieni. Deocamdată nu se știe exact ora la care Hamas va elibera ostaticii.

Trump merge în Israel și Egipt

Schimbul de prizonieri face parte din prima fază a armistițiului semnat joi între Israel și Hamas, în cadrul unui plan de pace propus de către președintele SUA, Donald Trump. Încetarea focului a intrat în vigoare vineri, zi în care palestinienii dislocați de ostilități au început să se întoarcă în zona de nord a Fâșiei Gaza.

Egiptul a confirmat organizarea, luni după-amiază, la Sharm el-Sheikh, a unui summit destinat „încheierii războiului din Fâșia Gaza, consolidării eforturilor de instaurare a păcii și stabilității în Orientul Mijlociu și deschiderii unei noi pagini în materie de securitate și stabilitate regională”.

Pe lângă Donald Trump și președintele Egiptului, Abdel Fattah al-Sissi, în orașul egiptean de la Marea Roșie sunt așteptați, printre alții, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, președintele francez Emmanuel Macron și prim-miniștrii britanic Keir Starmer, italian Giorgia Meloni și spaniol Pedro Sanchez, la care se adaugă liderii mai multor țări arabe

Șeful guvernului israelian, Benjamin Netanyahu, nu a dat niciun indiciu cu privire la participarea sa.

Hamas a anunțat că nu va participa, unul dintre liderii săi, Hossam Badran, subliniind într-un interviu acordat France Presse că acționează „prin intermediul mediatorilor qatarezi și egipteni”.