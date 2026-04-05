Israelul spune că a ajutat SUA în salvarea pilotului american din Iran: „O nouă dovadă a cooperării strânse”

Israelul a sprijinit Statele Unite cu informații în timpul operațiunii de salvare a aviatoruli american blocat în Iran și și-a suspendat atacurile în zonă pentru a facilita misiunea, au declarat mai mulți oficiali israelieni din domeniul securității pentru Reuters și CNN.

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a declarat că operațiunea de salvare reușită reprezintă „o nouă dovadă a cooperării strânse dintre Israel și Statele Unite, chiar și în cele mai dificile momente”.

„Îi felicit pe partenerii noștri americani pentru salvarea în siguranță a membrului echipajului aerian american”, a spus el într-un mesaj video.

Ofițerul Forțelor Aeriene americane, al cărui avion de vânătoare a fost doborât vineri în Iran, a fost salvat de forțele de operațiuni speciale ale SUA în cadrul unei misiuni riscante desfășurate sâmbătă seara, care a dus trupele comando adânc în teritoriul inamic, a declarat președintele american Donald Trump la scurt timp după ce presa de peste Ocean anunțase că militarul a fost extras.

Mesajul triumfalist al lui Trump

Donald Trump a transmis un mesaj triumfalist imediat ce forțele americane încheiaseră misiunea.

„L-AM SALVAT!. Acest războinic curajos se afla în spatele liniilor inamice, în munții perfizi ai Iranului, fiind vânat de inamicii noștri, care se apropiau tot mai mult cu fiecare oră., a exclamat Trump într-o postare pe rețelele de socializare.

Cei doi membri ai echipajului avionului F-15E Strike Eagle, primul pierdut în urma focului inamic în războiul care durează de mai bine de o lună, s-au catapultat vineri, după ce armata iraniană a lovit avionul lor.

Primul a fost salvat rapid, dar ofițerul responsabil cu sistemele de armament nu a putut fi găsit imediat, declanșând o căutare urgentă cu consecințe majore pentru Trump, comentează NYT.

Conform surselor publicației, militarul rănit care s-a ascuns în spatele liniilor inamice avea asupra lui un pistol pentru a se apăra. Salvarea lui a fost prioritatea numărul unu pentru armata SUA în ultimele 48 de ore.

Pilotul american vânat de iranieni s-a ascuns într-o crevasă de munte, locația sa fiind inițial necunoscută atât americanilor care încercau să-l salveze, cât și iranienilor care încercau să-l captureze.