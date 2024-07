VIDEO Isterie la Madrid: Kylian Mbappe a efectuat vizita medicală la Real Madrid

Kylian Mbappe a trecut cu bine vizita medicală efectuată la spitalul La Moraleja din Madrid. Ziua de marți este dedicată prezentării internaționalului francez la Real Madrid, campioana Spaniei și a Europei.

Așteptat de mulți fani ai Realului la ieșirea de la controlul medical, Mbappe a semnat autografe.

🚨Kylian Mbappé after his medicals took time out to sign autographs for fans. @JosePadi_ pic.twitter.com/ivMjMxONgD