Istoria jafurilor de la Luvru. De la Mona Lisa furată de un meșter italian la trei spargeri într-un singur an

Înainte de această dimineață, ultimul furt înregistrat la Luvru a avut loc în 1998, când un tablou al pictorului francez Camille Corot a fost furat în plină zi, amintește Le Parisien. De atunci, tabloul nu a mai fost recuperat. Cu mult timp în urmă, în 1911, Mona Lisa a fost furată de un geamgiu italian care dorea ca capodopera să fie returnată în țara sa de origine. În 1995, muzeul a fost jefuit de trei ori în decurs de șapte luni, notează Le Figaro.

Furturile din muzeu sunt rare, datorită securității stricte, dar s-au întâmplat. Cel mai faimos caz a fost la Luvru în 1911, când a fost furată capodopera lui Leonardo da Vinci, Mona Lisa.

Poetul Guillaume Apollinaire și pictorul Pablo Picasso au fost interogați atunci de poliție. Dar vinovatul s-a dovedit a fi un italian care, din mândrie națională, voia ca tabloul să fie adus înapoi în Italia.

„Mona Lisa” furată de un meșter italian

„Mona Lisa” a lui Leonardo da Vinci este cea mai cunoscută operă de artă din lume, iar un jaful din 1911 a contribuit la faima ei. Puţini se interesaseră de pictură până în 1911, când Vincenzo Peruggia, un meşter italian, şi doi dintre compatrioţii săi au petrecut noaptea într-un dulap de la Luvru şi apoi au fugit cu opera, luând-o cu ei într-un tren care a plecat din Paris într-o duminică dimineaţa.

Problema a devenit una de intrigă internaţională şi, în scurt timp, a devenit prea dificil să se vândă lucrarea – nimeni nu ar fi cumpărat o operă de artă care primea atât de multă atenţie. Peruggia a ascuns lucrarea sub podeaua apartamentului său din Paris, pentru a încerca din nou, 28 de luni mai târziu, să vândă lucrarea, de data aceasta unui negustor de artă din Florenţa.

Peruggia credea că ajută la repatrierea culturală – credea că Napoleon jefuise o piesă de patrimoniu italian de primă mână şi era hotărât să o restituie patriei sale. Leonardo lucrase la această pictură în Franţa, iar la moartea sa, în 1519, regele Francisc I a cumpărat-o. Comerciantul florentin l-a sunat apoi pe directorul Galeriilor Uffizi, Giovanni Poggi, care a luat lucrarea, afirmând că o va păstra în siguranţă, şi a chemat poliţia. Peruggia avea să petreacă doar şapte luni în închisoare.

Tabloul a fost găsit trei ani mai târziu în Florența și returnat la Paris. La acea vreme, tabloul nu era la fel de faimos ca în prezent.

Trei jafuri în 1995

În 1995, în mai puțin de șapte luni, Luvrul a fost victima a trei furturi. Pe 18 ianuarie al acelui an, o halebardă de 17 kg a fost furată din monumentul sculptat de Martin Desjardins (1637-1694), expus în Cour Puget.

Cu o săptămână înainte, un vizitator tăiase cu un cuțit de carton o pictură de Lancelot Théodore Turpin de Crissé (1782-1859), expusă în saloanele Napoleon III din aripa Richelieu.

Pe 10 iulie, un pastel de Robert de Nanteuil (1623-1678) a dispărut.

Cel mai recent jaf a fost în 1998 când o pictură a artistului Camille Corot din secolul al XIX-lea a fost furată. Le Chemin de Sevres (Drumul spre Sevres) a fost pur și simplu îndepărtată de pe perete fără ca nimeni să observe. Furtul a determinat o revizuire importantă a sistemului de securitate. Pictura nu a fost găsită până în prezent.

