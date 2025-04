Istoricul problemelor de sănătate ale Papei Francisc

Papa Francisc a murit, luni, la aproape o lună după ce a fost externat de la Spitalul Gemelli, unde a fost tratat pentru o dublă pneumonie. Suvernaul Pontif a suferit în timpul vieții operaţii majore și a fost predispus la infecții pulmonare o mare parte din viața sa, notează USA Today.

Ales în 2013 la conducerea Bisericii Catolice, Papa Francisc a fost internat în 14 februarie în spitalul Gemelli din Roma din cauza unei infecţii respiratorii. Ulterior, el a fost diagnosticat cu pneumonie dublă, o infecție care afectează ambii plămâni și poate îngreuna respirația. Papa a fost externat și a revenit la reşedinţa sa de la Vatican în 22 martie.

Cu operaţii la plămâni, colon şi abdomen, probleme la genunchi şi crize recurente de bronşită, Papa Francisc a fost nevoit în ultimii ani să îşi reducă programul. USA Today prezintă o retrospectivă a problemelor medicale cu care s-a confruntat Papa Francisc de-a lungul anilor.

1957: I-a fost extirpată o porțiune de plămân

În 1957, la vârsta de 21 de ani, Papa Francisc a suferit o intervenție chirurgicală de îndepărtare a unei părți din plămân în urma unei infecții în țara sa natală, Argentina. Această experiență l-a făcut pe papă mai predispus la răceli și boli respiratorii.

„Când a trecut efectul anestezicului, am simţit o durere foarte intensă. Nu pot spune că nu am fost îngrijorat, dar am avut întotdeauna convingerea că mă voi vindeca”, a mărturisit el într-o carte.

Când era arhiepiscop de Buenos Aires, a fost tratat de un specialist chinez în acupunctură pentru dureri de spate, potrivit biografului său, Austen Ivereigh. De asemenea, a suferit de „calculi biliari” şi în 2004 a avut o problemă cardiacă „temporară” din cauza unei uşoare îngustări a unei artere, potrivit aceleiaşi surse.

Decembrie 2020: Dureri sciatice notabile

La sfârșitul anului 2020, Papa Francisc a trebuit să își anuleze apariția publică la mai multe sărbători de sfârșit de an din cauza unei „sciatici dureroase”, a raportat Vatican News. În mai multe videoclipuri care au circulat online, Francisc a fost văzut luptându-se să stea în picioare cu ajutorul asistenților în timpul aparițiilor publice.

Sciatica este o durere care se deplasează de-a lungul nervului sciatic – începând din partea inferioară a spatelui și extinzându-se în josul unui picior.

La sfârșitul lunii ianuarie 2021, Papa Francisc a anulat din nou câteva apariții din cauza unei noi crize de sciatică dureroasă, potrivit Biroului de presă al Sfântului Scaun.

Iulie 2021: Operație la colon

În iulie 2021, Papa Francisc a fost operat sub anestezie generală pentru a suferi o „colectomie stângă”, o procedură care implică îndepărtarea unei porţiuni din colon. I-au fost îndepărtați 13 centimetri din colon și a petrecut 10 zile la Spitalul Universitar Gemelli pentru procedură, potrivit Vatican News.

Papa a suferit de o inflamaţie potenţial dureroasă a diverticulelor, herniilor sau pungilor care se formează pe pereţii tractului digestiv, o afecţiune ce creşte în frecvenţă odată cu vârsta. Papa Francisc și-a revenit la scurt timp după aceea, dar la începutul anului 2023 a declarat că diverticulita sa a revenit.

2022: Durere recurentă la genunchi

În cea mai mare parte a anului 2022, Papa Francisc s-a confruntat public cu dureri la genunchi și a apărut pentru prima dată într-un scaun cu rotile, care a devenit de atunci principalul său mijloc de transport, forţând echipele sale să facă adaptări logistice, în special atunci când călătoresc. De câteva ori a trebuit să își anuleze aparițiile.

2023: Bronșită, operație abdominală și gripă

Papa Francisc a vizitat spitalul de mai multe ori pe parcursul anului 2023.

În martie 2023, Papa a fost internat timp de trei zile la spitalul Gemelli cu bronșită, fiind tratat cu antibiotice. Câteva luni mai târziu, el s-a întors la spital pentru teste de control.

În luna iunie a aceluiaşi an, papa s-a întors la spitalul Gemelli, de data aceasta pentru a fi operat de hernie abdominală, sub anestezie generală. El a rămas acolo timp de zece zile înainte de a se întoarce la Vatican pentru convalescenţă.

În noiembrie 2023, Suveranul Pontif a fost supus unei scanări CT a plămânilor din cauza unor simptome asemănătoare gripei. Testele au arătat rezultate negative ale oricăror complicații respiratorii.

Anul următor, în 2024, Papa Francisc a mers din nou la Spitalul Universitar Gemelli pentru a se supune unor teste de diagnosticare ca urmare a unor simptome asemănătoare gripei.

Apoi, la începutul lunii decembrie 2024, Catholic News Agency a raportat că Papa Francisc a căzut, lovindu-se cu bărbia de noptiera sa. Căzătura a provocat un hematom mare pe partea inferioară a bărbiei sale.