Italia a transmis Ucrainei că a fost o greșeală să atace nave rusești în apele teritoriale libiene și a avertizat Kievul să nu extindă războiul în noi zone, a spus miercuri ministrul de externe Antonio Tajani pentru ziarul „Corriere della Sera”, preluat de Reuters.

„A fost o greșeală să se încalce suveranitatea Libiei”, a afirmat Tajani, adăugând că Italia nu a primit nicio avertizare prealabilă cu privire la operațiunile ucrainene.

„Italia nu avea absolut nicio cunoștință despre intențiile Kievului de a lansa atacuri în apele teritoriale libiene, chiar și în interiorul unui port”, a spus ministrul Tajani, care este liderul partidului de coaliție Forza Italia.

Ucraina a afirmat că atacul cu drone maritime împotriva unei corvete navale rusești și a unui cargou, din weekend, a fost un act legitim de autoapărare.

Tajani a spus că l-a sunat pe omologul său ucrainean, Andrii Sîbiga, pentru a-și exprima îngrijorarea, subliniind angajamentul Italiei față de integritatea teritorială a Libiei.

Un alt partid din coaliție, Liga lui Matteo Salvini, de extremă dreapta, a condamnat, de asemenea, atacul, calificându-l drept „inacceptabil” și avertizând că acesta riscă să destabilizeze țara nord-africană.

Italia a fost un susținător ferm al Ucrainei încă de la invazia Rusiei din 2022, oferind ajutor militar și sprijinind sancțiunile europene împotriva Moscovei.

Cu toate acestea, guvernul prim-ministrului Giorgia Meloni a transmis semnale contradictorii, propriul său partid susținând ferm Kievul, în timp ce Liga condusă de Salvini a criticat în repetate rânduri continuarea asistenței militare acordate Ucrainei.

Tajani a afirmat că Roma va continua să susțină suveranitatea Kievului, încercând în același timp să împiedice extinderea conflictului. „Italia va rămâne de partea Ucrainei. A noastră este o alegere strategică”, a spus el.

Aceste operațiuni precum cel din Libia vor continua, a avertizat luni Volodimir Zelenski, după atacul care a avut loc în Mediterana, la mii de kilometri distanță de principalul front al luptei cu Rusia.

Președintele ucrainean a confirmat luni că forțele sale au scufundat în Libia corveta rusească „Merkury”, una dintre cele mai noi nave ale Moscovei, intrată în serviciu în 2023, folosind șapte drone navale de fabricație ucraineană.