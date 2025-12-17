Italia se alătură Franței și respinge semnarea imediată a acordului comercial UE-Mercosur / Ce conține acordul și de ce e criticat de fermierii din mai multe țări, inclusiv România

Franța solicitase deja amânarea acordului comercial negociat îndelung, iar Italia dă și ea acum semne de reticență, principala problemă fiind în ambele cazuri nemulțumirea fermierilor, scrie Reuters.

Prim-ministra italiană Giorgia Meloni a declarat miercuri că nu este pregătită să susțină un acord comercial între UE și blocul comercial sud-american Mercosur, reducând astfel speranțele de finalizare a acordului în zilele următoare.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, urma să se deplaseze în Brazilia la sfârșitul acestei săptămâni pentru a semna acordul, încheiat în urmă cu un an, după un sfert de secol de negocieri cu blocul format din Argentina, Bolivia, Brazilia, Paraguay și Uruguay.

Meloni s-a alăturat însă Franței în solicitarea unei amânări a aprobării acordului, care este respins și de alte țări, printre care Polonia.

„Guvernul italian a afirmat întotdeauna în mod clar că acordul trebuie să fie benefic pentru toate sectoarele și că, prin urmare, este necesar să se abordeze, în special, preocupările fermierilor noștri”, a declarat Meloni, adresându-se camerei inferioare a parlamentului.

Ea a spus parlamentarilor că ar fi „prematur” ca acordul să fie semnat înainte ca un pachet suplimentar de măsuri ce urmează să fie convenit cu Comisia Europeană pentru protejarea fermierilor să fie finalizat, adăugând că acordul are nevoie de garanții adecvate de reciprocitate pentru sectorul agricol.

„Trebuie să așteptăm până când aceste măsuri vor fi finalizate și, în același timp, să le explicăm și să le discutăm cu fermierii noștri”, a spus ea.

Germania, țară cu o economie axată pe exportul de produse industriale, se numără printre statele interesate de încheierea acordului comercial cu Mercosur, care ar înlesni accesul acestor produse pe piața sud-americană, acesta fiind și un argument al Comisiei Europene în favoarea acordului.

În contrapartidă, produsele agricole sud-americane, care în general beneficiază de un avantaj de cost în fața celor europene, vor putea pătrunde mai ușor pe piața UE în virtutea acestui acord, situație care dezavantajează fermierii europeni și statele UE cu sectoare agricole puternice, potrivit criticilor.

Ce presupune acordul

Acordul comercial UE-Mercosur va elimina taxele vamale pentru 91% din exporturile UE, inclusiv pentru autovehicule, de la nivelul actual de 35% pe o perioadă de 15 ani. La rândul său, UE va elimina progresiv taxele vamale pentru 92% din exporturile Mercosur pe o perioadă de până la 10 ani.

Mercosur va elimina, de asemenea, taxele vamale pentru produsele agricole din UE, cum ar fi cele de 17% pentru vinuri și de 20-35% pentru băuturile spirtoase.

Pentru produsele agricole mai sensibile, precum carea de vită, UE va oferi statelor Mercosur cote în creștere.

Există, de asemenea, cote UE pentru carne de pasăre, carne de porc, zahăr, etanol, orez, miere, porumb și porumb dulce.

Carnea de vită suplimentară reprezintă 1,6% din consumul de carne de vită al UE și 1,4% din consumul de carne de pasăre. Susținătorii acordului indică importurile existente ca dovadă că Mercosur respectă standardele UE.

Acordul recunoaște 350 de indicații geografice pentru a preveni imitarea anumitor produse alimentare tradiționale din UE.

Ce spun susținătorii acordului

Comisia și susținătorii, precum Germania și Spania, afirmă că acordul oferă o cale de ieșire din dependența de China, în special pentru minerale critice, cum ar fi litiul metalic pentru baterii.

Acordul va asigura că nu vor exista taxe la exportul majorității acestor materiale.

Susținătorii spun, de asemenea, că acordul compensează parțial impactul taxelor vamale impuse de președintele SUA, Donald Trump.

Comisia afirmă că acordul de liber schimb este cel mai mare pe care l-a încheiat vreodată în ceea ce privește reducerile de taxe, eliminând anual peste 4 miliarde de euro din taxele vamale aplicate exporturilor UE, și reprezintă o parte necesară a eforturilor UE de diversificare a relațiilor comerciale.

Comisia adaugă că, având în vedere numărul modest de acorduri comerciale încheiate de Mercosur, UE ar avea un avantaj de pionierat și notează că întreprinderile din UE vor putea participa la licitații pentru contracte publice în Mercosur în aceleași condiții ca furnizorii locali, ceea ce Mercosur nu a oferit până acum în acordurile comerciale.

Există, de asemenea, măsuri de salvgardare potențiale pentru a face față eventualelor perturbări ale pieței.

Ce spun criticii

Agricultorii europeni spun că un acord ar aduce importuri ieftine de produse sud-americane, în special carne de vită, care nu respectă standardele ecologice și de siguranță alimentară ale UE. Comisia Europeană afirmă că standardele UE nu vor fi relaxate.

Acordul include angajamente în domeniul mediului, inclusiv pentru a preveni defrișările după 2030. Cu toate acestea, organizațiile ecologiste afirmă că acordul nu conține măsuri aplicabile.

Organizația Friends of the Earth a calificat acordul drept „distrugător pentru climă” și susține că acesta ar duce la o creștere a defrișărilor, deoarece țările Mercosur ar vinde mai multe produse agricole și materii prime, provenite adesea din zone împădurite, inclusiv din Amazon.

Franța, cel mai mare producător de carne de vită din UE, a declarat că va semna acordul de liber schimb numai dacă acesta „protejează interesele” agriculturii franceze și europene.

Italia, Ungaria și Polonia și-au exprimat, de asemenea, opoziția. Împreună, cele patru țări ar putea bloca acordul.

Cum a încercat Comisia Europeană să-i convingă pe sceptici

Când a prezentat acordul spre aprobare în septembrie, Comisia Europeană a stabilit un mecanism prin care accesul preferențial al Mercosur pentru produsele agricole sensibile, cum ar fi carnea de vită, ar putea fi suspendat.

Comisia ar evalua necesitatea unor astfel de măsuri de protecție în cazul în care volumul importurilor ar crește cu mai mult de 10% sau prețurile ar scădea cu aceeași valoare într-una sau mai multe țări ale UE.

Marți, Parlamentul European a susținut o valoare mai mică, de 5%, pentru declanșarea acestei clauze.

Executivul UE a declarat că va studia posibilitatea alinierii standardelor de producție între produsele interne și cele importate, în special în ceea ce privește pesticidele și bunăstarea animalelor.

Comisia a declarat, de asemenea, că va consolida controalele la frontieră asupra produselor alimentare, animale și vegetale care intră în UE, prin creșterea numărului de audituri și verificări în țările terțe.

În cele din urmă, aceasta afirmă că următorul buget al UE va oferi un fond de criză de 6,3 miliarde de euro pentru agricultorii din UE, care ar putea acoperi „evenimentul improbabil” în care acordul ar afecta piețele agricole ale UE.

Fermierii din România cer premierului Bolojan să se opună semnării acordului

România și-a exprimat la rândul ei obiecții privind semnarea acordului.

Miercuri, Alianța pentru Agricultură și Cooperare (AAC) i-a cerut prim-ministrului Ilie Bolojan, printr-o scrisoare deschisă, ca România să se opună semnării acordului UE-Mercosur și să se alăture astfel poziției Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

„Vă solicităm, domnule premier Ilie Bolojan, să vă alăturați poziției exprimate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și ca România să se opună semnării acestui tratat, care generează prejudicii semnificative atât pentru țara noastră, cât și pentru sectorul agroalimentar european, inclusiv prin efectul cumulativ al tuturor acordurilor comerciale semnate până în prezent, ce pot conduce la reducerea considerabilă a numărului de fermieri, încetarea activității acestora și necesitatea reintegrării lor în alte sectoare, cu impact direct asupra fondurilor destinate șomajului și sprijinului financiar pentru familiile afectate”, se arată în documentul AAC, citat de Agerpres.

Organizația apelează la sprijinul premierului și la implicarea directă în negocierile din aceste zile de la Bruxelles, în cadrul summitului UE, la nivelul autorităților europene decidente, pentru a reprezenta poziția fermierilor din țară, astfel încât România să blocheze semnarea tratatului, alături de Franța, Polonia, Italia, Ungaria, Belgia și Austria, state care și-au exprimat public poziția pe acest subiect.

Agricultorii europeni, inclusiv cei din România, vor protesta joi, la Bruxelles, solicitând menținerea condițiilor actuale.

Fermierii și cooperativele agricole din România și UE își mențin poziția de opunere fermă încheierii acestui acord. Creșterile previzionate ale importurilor de produse agricole sensibile, precum carnea de vită, carnea de pasăre, zahărul, etanolul, mierea și porumbul, ar expune producătorii din România și UE la presiuni concurențiale intensificate, fără standarde comparabile sau mecanisme de aplicare din partea Mercosur, spue scrisoarea deschisă.

Reprezentanții AAC consideră în acest context că Regulamentul de salvgardare propus de Comisia Europeană nu oferă asigurările de care are nevoie comunitatea agricolă din UE.