Italia spune că se confruntă cu amenințări de război hibrid în sectoare critice și că are nevoie „urgentă” de o unitate specială

Italia are nevoie urgentă de o nouă unitate civilă și militară cu 5.000 de angajați pentru a combate amenințările războiului hibrid, a afirmat ministrul Apărării, Guido Crosetto, într-un raport strategic publicat marți, potrivit Reuters.

Creșterea recentă a incidentelor suspecte în întreaga Europă a pus guvernele în stare de alertă maximă, ridicând întrebări cu privire la vulnerabilitatea regiunii în fața atacurilor rusești care combină acțiuni militare și non-militare.

„Este necesar, folosind instrumente clare și într-un interval scurt de timp, să se dezvolte o capacitate predictivă și adaptativă de acțiune menită să prevină, să descurajeze și să absoarbă atacurile hibride”, a scris Crosetto, în raport.

Noua unitate, care ar trebui să fie operațională „24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, 365 de zile pe an”, ar putea angaja inițial 1.200-1.500 de persoane, număr care va fi crescut treptat la 5.000, a spus el.

Italia se confruntă cu amenințări de război hibrid în sectoare critice, inclusiv infrastructura energetică și aeroporturile, și ar trebui să înființeze un centru pentru „combaterea dezinformării și a acțiunilor ostile în domeniul războiului informațional”, a adăugat Crosetto.

Documentul său a fost analizat în cadrul discuțiilor la nivel înalt pe tema apărării, găzduite luni de președintele italian Sergio Mattarella, la care au participat ministrul Crosetto, premierul Giorgia Meloni și șeful Statului Major al Apărării, generalul Luciano Portolano.

Discuțiile „au abordat problema amenințărilor hibride din partea Rusiei și a altor actori străini ostili ca o provocare complexă pentru securitatea Europei și a Italiei, precum și pentru integritatea proceselor democratice”, a transmis biroul de presă al lui Mattarella.

Moscova a negat responsabilitatea pentru incidentele recente.