Italia trimite a doua navă militară pentru a escorta flota ce se îndreaptă spre Gaza / Și Spania a trimis o navă / Flota compusă din 52 de vase civile vrea să spargă blocada israeliană

Ministerul israelian de externe cere flotei să lase ajutoarele umanitare într-un alt port israelian, de unde acestea ar urma să fie transportate în Gaza, avertizând că în caz contrar vor exista consecințe, potrivit Reuters.

Italia a trimis o a doua navă militară în sprijinul flotei internaționale care a fost atacată de drone în drum spre Fâșia Gaza, unde intenționează să livreze ajutoare umanitare, a declarat joi ministrul apărării Guido Crosetto.

Flota Global Sumud utilizează aproximativ 52 de nave civile pentru a încerca să spargă blocada navală israeliană asupra Gazei. Deplasarea navelor poate fi urmărită LIVE în timp real.

La bord se află numeroși activiști pentru drepturile omului, printre care și suedeza Greta Thunberg, dar și politicieni europeni, avocați, jurnaliști.

„Am trimis o navă și o alta este pe drum, pregătită pentru orice eventualitate”, a declarat Crosetto într-un discurs adresat camerei inferioare a parlamentului.

Italia a trimis o primă fregată miercuri, la câteva ore după ce reprezentanții flotilei au declarat că bărcile au fost ținta unor drone care au aruncat grenade paralizante și pudră iritantă, în apele internaționale la 30 de mile marine (56 km) de insula greacă Gavdos.

Activiștii au acuzat Israelul pentru acest atac.

Citește și Flotila cu ajutoare care vrea să spargă blocada israeliană a Gazei anunță că a fost atacată de drone / Italia condamnă atacul și trimite o fregată în ajutor

Ministerul israelian de externe nu a răspuns direct la acuzație, dar a repetat invitația adresată flotei de a lăsa ajutoarele umanitare într-un alt port israelian, lăsând autoritățile israeliene să le transporte în Gaza, avertizând că în caz contrar vor exista consecințe.

Și Spania a trimis o navă de război

Spania a decis, de asemenea, să trimită o navă de război pentru a proteja flota.

„Suntem îngrijorați și tocmai de aceea vom trimite o navă, pentru ca, dacă va fi nevoie, cetățenii noștri să poată fi salvați și aduși înapoi în Spania”, a spus premierul Pedro Sánchez într-o conferință de presă la New York, precizând că nava va pleca joi.

Activiștii pro-palestinieni au spus că la bordul navelor sunt oameni din 45 de țări, inclusiv din Spania și Italia.

Ministrul italian Crosetto i-a avertizat pe activiști să nu insiste în încercarea de a sparge blocada israeliană și i-a îndemnat să accepte propunerea italiană de a preda ajutoarele și de a permite distribuirea acestora în Gaza de către Biserica Catolică locală.

„Nu putem garanta siguranța concetățenilor noștri dacă aceștia intră în apele teritoriale ale altor țări”, a declarat Crosetto.

Oficialii flotilei au declarat joi dimineață că navele navigau cu viteză redusă în apele teritoriale grecești, că au fost supuse unei „activități moderate a dronelor” în timpul nopții și că se îndreptau spre apele internaționale „mai târziu în cursul zilei”.

„Asediul trebuie să înceteze”

Thunberg, care face a doua încercare de a sparge blocada maritimă a Israelului asupra Gazei, a declarat luni agenției de știri Reuters că dronele urmăresc flota în fiecare noapte.

„Această misiune este despre Gaza, nu despre noi. Și niciun risc pe care l-am putea asuma nu se compară cu riscurile cu care se confruntă palestinienii în fiecare zi”, a spus ea într-o videoconferință la bordul unei nave.

Potrivit Reuters, Flotila Globală Sumud transportă în prezent aproximativ 250 de tone de ajutoare pe care intenționează să le descarce în Gaza pentru a contribui la ameliorarea situației umanitare.

Flotila este, de asemenea, un exercițiu de comunicare politică, organizatorii afirmând că „aceste nave nu transportă doar ajutoare, ci și un mesaj: asediul trebuie să înceteze”.

Organizatorii spun că eforturile lor vizează „politica de înfometare deliberată a civililor din Gaza” și că această presupusă politică încalcă interdicțiile explicite din Convențiile de la Geneva, precum și interdicțiile mai largi privind utilizarea pedepselor colective.

Aceasta, susțin ei, face ca blocada să fie ilegală și justifică eforturile lor de a încerca să o încalce.

Israelul a criticat în repetate rânduri flota, acuzând un sprijin implicit acordat Hamasului, dar nu a făcut niciun comentariu cu privire la responsabilitatea pentru atacurile cu drone.

Israelul a declanșat războiul în Gaza ca răspuns la atacurile din 7 octombrie 2023 ale luptătorilor Hamas, care au ucis aproximativ 1.200 de persoane și au luat 251 de ostatici, potrivit datelor israeliene.

De atunci, conflictul a provocat moartea a peste 65.000 de palestinieni, potrivit autorităților sanitare din Gaza, și a răspândit foametea, a distrus majoritatea clădirilor și a strămutat populația, în multe cazuri de mai multe ori.