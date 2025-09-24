Spania trimite o navă militară după ce flotila umanitară care se îndreaptă spre Gaza a anunțat că a fost atacată cu drone. Italia a desfășurat deja o fregată

Spania va trimite o navă militară pentru a sprijini flotila umanitară cu destinația Gaza, a anunțat miercuri premierul Pedro Sánchez, după ce organizatorii au declarat că mai multe dintre ambarcațiunile lor au fost vizate de drone în largul coastelor Greciei, notează AFP.

„Suntem îngrijorați și tocmai de aceea vom trimite o navă, pentru ca, dacă va fi nevoie, cetățenii noștri să poată fi salvați și aduși înapoi în Spania”, a spus Sánchez într-o conferință de presă la New York, precizând că nava va pleca joi.

Mai devreme miercuri, Italia a anunțat că a trimis o fregată pentru a sprijini flotila.

Flotila cu ajutoare care vrea să spargă blocada israeliană a Gazei anunță că a fost atacată de drone

Activiștii pro-palestinieni din flota care se îndreaptă spre Fâșia Gaza au afirmat că au fost vizați în noaptea de marți spre miercuri de „mai multe drone”, care au provocat explozii undeva în largul coastelor Greciei.

Flotila vrea să ajungă în Gaza pentru a transporta ajutoare umanitare și „pentru a sparge blocada israeliană”, după două încercări blocate de Israel în iunie și iulie.

Flotila care se îndreaptă spre Gaza a reclamat deja că a fost ținta unor atacuri cu drone lângă Tunisia, pe 9 septembrie.

Atacul din noaptea de marți spre miercuri a avut loc în timp ce flotila naviga la sud-vest de Creta, potrivit reprezentanților acesteia, citați de AFP.

„Mai multe drone, obiecte neidentificate aruncate, comunicații bruiate și explozii auzite de pe mai multe nave”, a acuzat un comunicat al Global Sumud Flotilla.

„În prezent, suntem martori direcți ai acestor operațiuni psihologice, dar nu ne vom lăsa intimidați”, a precizat comunicatul.

Compusă din 51 de nave, flotila are în componență militanți pro-palestinieni din 45 de țări, și vrea să ajungă în Gaza pentru a livra ajutoare umanitare.