În ziua în care a fost reținut, nepotul lui Piedone a fost ales în conducerea partidului fondat de Dan Voiculescu

Iulian Cârlogea, administratorul public al Sectorului 5, a fost reținut vineri seara târziu, după ce a fost audiat de procurorii DNA, potrivit surselor HotNews. Măsura preventivă a fost luată, după ce în cursul dimineții procurorii au făcut percheziții la Primăria Sectorului 5, condusă de Vlad Popescu Piedone, dar și la niște adrese de domiciliu din București și județul Ilfov.

În dosarul de corupție, mai sunt vizați Robert Mihai Bașca, arhitectul-șef al sectorului, și Florin Chioran, director adjunct al Poliției Locale a Sectorului 5, care au fost, de asemenea, reținuți pentru 24 de ore, conform surselor surselor HotNews.

DNA a anunțat vineri că investighează „suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2024–2026, a unor infracțiuni de corupție” și că procurorii au făcut „percheziții domiciliare în 9 locații situate pe raza municipiului București și a județului Ilfov, dintre care patru sunt sediile unor instituții publice, iar restul sunt domiciliile unor persoane fizice”, fără a menționa numele persoanelor sau instituțiile vizate.

„Faptele investigate ar fi fost săvârșite de funcționari publici și vizează posibile demersuri nelegale pentru urgentarea recepției unui imobil și pentru atestarea edificării unui ansamblu rezidențial, prin proceduri și documente administrative”, a precizat DNA.

În dosar sunt investigate presupuse infracțiuni de trafic de influență, luare și dare de mită, în legătură cu emiterea de autorizații pentru construirea unor blocuri noi, conform surselor HotNews.

Iulian Cârlogea, reținut. Procurorii cer arestarea preventivă

Iulian Cârlogea, Robert Mihai Bașca și Florin Chioran vor fi prezentați Tribunalului București, sâmbătă, cu propunere de arestare preventivă, au precizat sursele HotNews.

Iulian Constantin Cârlogea ocupă funcția de administrator public (city manager) al Sectorului 5 din 2020, când primar era Cristian Popescu Piedone, fratele mamei sale, conform site-ului de investigații Snoop.ro.

Snoop.ro a dezvăluit anul trecut că Iulian Cârlogea a făcut nuntă la un local de lux pe care Piedone, pe atunci șef ANPC, îl lăudase cu o lună înainte, la un control făcut în calitatea de președinte al ANPC, funcție din care Piedone a fost înlăturat tot în urma unei anchete DNA. Iulian Cârlogea nu a răspuns atunci mesajelor și întrebărilor Snoop pe acest subiect.

Lebăda Luxury Resort & Spa, un complex de cinci stele din Delta Dunării, este deținut de oamenii de afaceri Iulian Robu și Constantin Căpățână, cunoscuți mai ales pentru dezvoltarea complexului Militari Residence.

Snoop a scris că Ana-Veronica Șerban, soția lui Cârlogea, angajată și ea a primăriei, avea un apartament într-un complex deținut de patronii resortului Lebăda, dezvoltatori imobiliari din Sectorul 5. Primăria lui Piedone le-a eliberat dezvoltatorilor certificate de urbanism în 2023, conform Snoop.ro.

Purtătorul de cuvânt al Primăriei Sectorului 5 a declarat vineri dimineața că primarul Vlad Popescu Piedone, fiul lui Cristian Popescu Piedone, a fost informat despre percheziții, potrivit Euronews România.

„Organele de anchetă au ajuns în această dimineață în primăria Sectorului 5, urmează să se procedeze la accesul în diferite birouri, în funcție de ce caută domnii procurori. Nu avem foarte multe date, colegii noștri sunt la dispoziția organelor de anchetă, pun la dispoziție tot ce se cere, urmând ca aceștia să transmită o comunicare oficială”, a declarat purtătorul de cuvânt Radu Tiliță.

Nepotul lui Piedone, ales în conducerea PUSL

Vineri, când procurorii au descins la Primăria Sectorului 5 și acasă la persoanele vizate, partidul fondat de Dan Voiculescu, PUSL (Partidul Umanist Social Liberal) își alegea la Ploiești conducerea.

Iulian Cârlogea a fost ales vicepreședinte al Biroului Permanent Național în cadrul congresului, potrivit unui anunț făcut de PUSL pe pagina de Facebook. El a fost și în trecut vicepreședinte al PUSL, potrivit declarației de interese din 2024.

Și edilul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, a fost votat în structura de conducere a formațiunii politice, ocupând aceeași funcție ca Cârlogea în BPN.

HotNews a cerut un punct de vedere la purtătoarea de cuvânt a PUSL, Lavinia Șandru, aleasă vineri, în cadrul congresului, președinte al Birou Central Strategie și Comunicare.

Pe site-ul PUSL, Cârlogea figurează în „Nucleul central de conducere” și lider interimar al filialei din București.

Cristian Popescu Piedone a fost înlocuit din funcția de președinte executiv al partidului fondat de Dan Voiculescu în august 2025. Ulterior, acesta și-a lansat o nouă formațiune politică, Partidul Naționalist Reformarea României (PNRR).

Ce avere are Iulian Cârlogea

Potrivit declaratiei de avere din 2024, cea mai recentă, administratorul public al Sectorului 5 are în proprietate șase locuințe, dobândite între 2011 și 2019: două case în Bragadiru, județul Ilfov, trei apartamente în București și unul în Mamaia.

De asemenea, a înstrăinat, în 2023, prin promisiune, o casă în valoare de 80.000 de euro, lui Capotă Petre Dorin.

Potrivit PressHub, Vlad Popescu Piedone, edilul sectorului 5, are un cumnat care se numește Dorin Petre Capotă, care a deținut în trecut funcția de secretar în cadrul Consiliului de Administrație al companiei Salubrizare Sector 5, aflată în subordinea Primăriei Sector 5.

În declarația de avere a city managerului de pe site-ul Primăriei Sectorului 5, numele persoanei căreia i-a înstrăinat imobilul este anonimizat. Numele apare în declarația de avere de pe site-ul ANI.

Cârlogea a mai declarat că are în proprietate și trei mașini: o Dacie din 1982, un Mercedes-Benz din 1954 și un Cadillac din 1956. De asemenea, a precizat și bijuterii în valoare de 10.000 de euro în declarația de avere.

Pentru anul 2023, Cârlogea a declarat venituri totale de peste 300.000 de lei, din venituri obținute din funcții publice la Primăria Sectorulu 5 și Consiliul local Sector 4. În conturi a precizat că are aproximativ 70.000 de euro.