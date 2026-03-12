Tudor Chirilă, despre Iulian Vrabete: „Un om foarte distins, cultivat, blând, bun, un basist talentat”

Solistul trupei Vama, Tudor Chirilă, i-a adus un omagiu basistului formației Holograf, Iulian Vrabete, care s-a stins din viață joi la vârsta de 70 de ani.

„A plecat Mugurel Vrabete de la Holograf. E o veste foarte tristă. Mugurel era un om foarte distins, cultivat, blând, bun și un membru de bază al trupei, un basist talentat. Las un gând aici pentru cei dragi care au rămas în urma lui. Tinerețea noastră a însemnat și Holograf, deci și Mugurel. Dumnezeu să-l odihnească!”, a scris Tudor Chirilă într-un mesaj pe Faceboook, după aflarea veștii că Iulian Vrabete s-a stins din viața.

Membrii Holograf au postat un mesaj pe Facebook în care au anunțat decesul basistului trupei, spunând că acesta s-a luptat cu o boală incurabilă.

„Vine o zi… Și astăzi a venit o zi dureroasă. Iulian Vrabete a plecat dintre noi, după o luptă cu o boală incurabilă.

A fost parte din familia Holograf timp de peste 40 de ani. Am scris împreună o mare parte din povestea trupei și am trăit împreună și bucurii, și tristeți. Ne doare enorm lipsa lui.

Mugurel nu a fost doar prietenul nostru, fratele mai mare, basistul trupei sau un muzician pasionat și talentat. Pentru noi a fost un punct de echilibru, omul care ne aduna și ne așeza când lucrurile se complicau”.