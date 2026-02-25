Iuliu Mureșan, anunț surprinzător cu două etape înainte de finalul sezonului regular: „Cel mai important este ca FCSB să intre în play-off”

Iuliu Mureșan, președintele clubului CFR Cluj, a explicat de ce își dorește ca rivala FCSB să obțină calificarea în play-off-ul SuperLigii.

După nouă victorii consecutive, CFR Cluj e aproape sigură de prezența în top 6 la finalul sezonului regular, însă FCSB se află într-o situație mult mai delicată. Campioana en-titre e pe locul 7 și nu depinde doar de ea în lupta pentru un loc de play-off.

„Cel mai important ar fi ca și FCSB-ul să intre în play-off. Este o echipă foarte bună, dar care a avut probleme, ca și noi. Dacă FCSB ar intra, ar fi cel mai frumos și interesant play-off.

Ar fi și o rețetă foarte bună pentru meciurile de acasă. La noi, FCSB și Universitatea Cluj aduc cei mai mulți oameni la stadion. Cele două meciuri sunt foarte importante.

Mie mi-ar plăcea să joc de 6 ori cu ele, dacă s-ar putea. Ar fi foarte interesant dacă FCSB ar ajunge în play-off. Ar fi ceva fantastic, atât sportiv, cât și financiar”, a spus Iuliu Mureșan, potrivit digisport.ro.

Programul echipelor aflate în lupta pentru play-off, în ultimele două etape: